Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto terminó 13º, por delante de Pierre Gasly

El piloto argentino superó a su compañero de Alpine en el último tramo de la competencia. El ganador fue Lando Norris, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar.

El piloto Franco Colapinto finalizó este domingo 13º en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Después de una carrera intensa, el argentino superó a su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly. El ganador fue el británico Lando Norris (McLaren), seguido por el alemán Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos con Red Bull.