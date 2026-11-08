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Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto terminó 13º, por delante de Pierre Gasly

El piloto argentino superó a su compañero de Alpine en el último tramo de la competencia. El ganador fue Lando Norris, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar.

El piloto Franco Colapinto finalizó este domingo 13º en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Después de una carrera intensa, el argentino superó a su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly. El ganador fue el británico Lando Norris (McLaren), seguido por el alemán Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos con Red Bull.

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