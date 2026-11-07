Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 15° en el Gran Premio de Brasil

"Bandera roja":Porque la clasificación para el #BrazilGP fue interrumpida debido a las condiciones climáticas https://t.co/lAKGg6XCwU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 7, 2026

La clasificación había comenzado bajo una intensa lluvia, pero fue detenida con bandera roja antes de que los pilotos completaran la primera vuelta. Después de una demora de una hora y media, la actividad se reanudó y avanzó hasta la Q3, aunque las condiciones volvieron a complicarse con la llegada de otra tormenta.

En la Q2, un accidente del brasileño Rafel Câmara, piloto rookie de Haas, obligó a detener la sesión cuando restaban 43 segundos. El corredor, que hacía su estreno oficial en la Fórmula 1 tras la salida de Esteban Ocon, ocupaba el 13° lugar con un tiempo de 1:31.515.

Las sanciones por cambios de componentes en los monoplazas también modificaron el orden de largada. Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Checo Pérez comenzarán desde el fondo de la grilla, mientras que George Russell, autor del segundo mejor tiempo, deberá partir séptimo. Charles Leclerc, que terminó cuarto en la clasificación, retrocederá diez posiciones y largará 14°.

De esta manera, Colapinto avanzará dos lugares respecto de su posición en la Q1 y comenzará la carrera desde el 15° puesto. Gasly también se beneficiará de las penalizaciones y partirá 16°, pese a que ambos Alpine quedaron eliminados en la primera tanda.

Tras la clasificación, el argentino reconoció que el equipo deberá trabajar para mejorar el rendimiento del auto. "Hay que entender qué pasó ahí para que no funcione nada muy bien. Creo que faltó mucho ritmo, mucha performance. Y hay que entender un poco la razón", expresó en la zona mixta. También señaló que buscarán encontrar una mejor respuesta con los neumáticos intermedios y agregó: "Trabajaremos mucho hoy a la noche para mejorar. Vamos a laburar mucho para estar competitivos mañana".

El Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo. La carrera tendrá una extensión de 71 vueltas y comenzará a las 14 (hora argentina), con las condiciones meteorológicas como uno de los factores que deberán seguir de cerca los equipos.