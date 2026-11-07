Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 15° en el Gran Premio de Brasil

El argentino no pudo superar el corte en una clasificación marcada por la lluvia y los problemas de Alpine, mientras que Lando Norris consiguió la pole position en Interlagos.
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y largará desde el 15° puesto este domingo en Interlagos. El piloto argentino tuvo dificultades para controlar su Alpine en condiciones de lluvia extrema y no logró avanzar a la siguiente tanda, al igual que su compañero Pierre Gasly, quien partirá 16° por las sanciones aplicadas a otros competidores.
La sesión estuvo interrumpida durante una hora y media por las condiciones climáticas y terminó con Lando Norris en la pole position. El piloto de McLaren registró un tiempo de 1:27.470 en los primeros minutos de la Q3, antes de que una nueva tormenta afectara el circuito. Andrea Kimi Antonelli quedó segundo, Liam Lawson tercero y Nico Hülkenberg cuarto.
Colapinto finalizó 17° en la primera tanda, con un registro de 1:33.327 en 11 vueltas. Gasly fue 18°, apenas 0.122 segundos más lento, mientras que Alex Albon, quien ocupó el último puesto de clasificación, marcó 1:33.150 y superó al argentino por 0.177 segundos.
El rendimiento de los Alpine estuvo condicionado por las dificultades para encontrar velocidad con los neumáticos de lluvia extrema. Los tiempos mejoraron vuelta tras vuelta, pero el argentino y el francés no consiguieron aprovechar el último giro para superar el corte de la Q1.
La clasificación había comenzado bajo una intensa lluvia, pero fue detenida con bandera roja antes de que los pilotos completaran la primera vuelta. Después de una demora de una hora y media, la actividad se reanudó y avanzó hasta la Q3, aunque las condiciones volvieron a complicarse con la llegada de otra tormenta.
En la Q2, un accidente del brasileño Rafel Câmara, piloto rookie de Haas, obligó a detener la sesión cuando restaban 43 segundos. El corredor, que hacía su estreno oficial en la Fórmula 1 tras la salida de Esteban Ocon, ocupaba el 13° lugar con un tiempo de 1:31.515.
Las sanciones por cambios de componentes en los monoplazas también modificaron el orden de largada. Max Verstappen, Lewis Hamilton y Sergio Checo Pérez comenzarán desde el fondo de la grilla, mientras que George Russell, autor del segundo mejor tiempo, deberá partir séptimo. Charles Leclerc, que terminó cuarto en la clasificación, retrocederá diez posiciones y largará 14°.
De esta manera, Colapinto avanzará dos lugares respecto de su posición en la Q1 y comenzará la carrera desde el 15° puesto. Gasly también se beneficiará de las penalizaciones y partirá 16°, pese a que ambos Alpine quedaron eliminados en la primera tanda.
Tras la clasificación, el argentino reconoció que el equipo deberá trabajar para mejorar el rendimiento del auto. "Hay que entender qué pasó ahí para que no funcione nada muy bien. Creo que faltó mucho ritmo, mucha performance. Y hay que entender un poco la razón", expresó en la zona mixta. También señaló que buscarán encontrar una mejor respuesta con los neumáticos intermedios y agregó: "Trabajaremos mucho hoy a la noche para mejorar. Vamos a laburar mucho para estar competitivos mañana".
El Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo. La carrera tendrá una extensión de 71 vueltas y comenzará a las 14 (hora argentina), con las condiciones meteorológicas como uno de los factores que deberán seguir de cerca los equipos.
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