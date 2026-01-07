Ayudó a combatir los incendios en Chubut y horas después murió en la Ruta 40

Este hombre se identificó como Adolfo Leónidas Mariscurrena iba con otras dos personas que resultaron heridas y se encuentran hospitalizados.

El siniestro ocurrió este martes en el kilómetro 1910 de la Ruta Nacional 40, en el cruce con la calle Los Cipreses, a la altura de la localidad de Las Golondrinas, cuando, por causas que aún se investigan, ambos rodados colisionaron de manera frontal.

Trabajaba en un camping de Puerto Patriada y en los últimos días había colaborado con los brigadistas para combatir el incendio que afecta la zona. Luego decidió autoevacuarse y volver junto a su mascota a su casa en El Bolsón.

A raíz del impacto, Mariscurrena perdió la vida, mientras que otras dos personas debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica rápidamente. Además, se confirmó que una de ellas presenta heridas de gravedad.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal provincial, la fiscal Débora Barrionuevo y el funcionario Natanel Abad se hicieron presentes en el lugar del siniestro y dispusieron la intervención de la brigada de investigaciones para tomar declaración a eventuales testigos del hecho.

En paralelo, se llevaba adelante un análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, con el propósito de recolectar registros fílmicos que permitan reconstruir el trayecto de los vehículos involucrados.

accidente-en-el-sur-en-la-ruta-png.

Por otra parte, desde la Fiscalía se ordenó que las profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima brinden acompañamiento al entorno familiar de la persona fallecida.

Las autoridades también señalaron que Mariscurrena se desempeñaba laboralmente en un camping de Puerto Patriada y que había colaborado activamente con los brigadistas convocados para combatir los incendios que afectan a la región. Junto a otros voluntarios, y valiéndose de una pala, aportó en las tareas para contener el avance del fuego.

Más tarde, decidió autoevacuarse y regresar a su ciudad de origen, El Bolsón. Para ello, cargó en su vehículo la mayor cantidad posible de pertenencias con el fin de protegerlas de las llamas, subió a su perro y emprendió el regreso por la Ruta Nacional 40.

No obstante, por causas que aún son motivo de investigación, al llegar al kilómetro 1.910 su automóvil colisionó de manera frontal con otro rodado en el que viajaba una pareja que se trasladaba desde la Comarca Andina hacia la ciudad de Trelew.

Según relataron testigos del hecho, la mascota sobrevivió al impacto y permaneció junto al cuerpo de su dueño durante todo el operativo de emergencia.