Diluvio en Salta: intensas lluvias provocan inundaciones, avalanchas y vehículos atrapados

En las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales se observa cómo el diluvio arrasó calles, provocó avalanchas de agua y barro, y derribó árboles, generando caos en varias zonas de la provincia.

NTXELPJ2N5FMTKVVGKBFT5YOM4 Deslizamientos y desbordes provocados por la fuerte tormenta en la provincia.

Una de las áreas más afectadas fue el Valle de Lerma, donde la crecida del Arroyo San Vicente dejó a varios conductores varados sobre la ruta nacional 68 y obligó a interrumpir temporalmente algunas líneas de transporte. En Rosario de Lerma, se registraron 96 mm de agua en menos de una hora, provocando calles anegadas, caída de árboles y postes, y la inundación de viviendas que habitualmente no sufren daños por lluvias.

Localidades como La Merced y La Florida enfrentaron el desborde de un canal que bloqueó el acceso a la ciudad. Los ingresos por ruta 36 y ruta 68 quedaron intransitables, dejando varios vehículos atrapados.

Operativo de rescate y prevención

Frente a la situación, se desplegó un operativo conjunto que involucró a la Policía de Salta, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y equipos municipales, quienes realizaron monitoreo y relevamiento en zonas de riesgo. El gobierno provincial declaró el estado de emergencia y solicitó asistencia ante las pérdidas registradas.

Rescate dramático de turistas

Una pareja de turistas de Buenos Aires fue rescatada tras quedar atrapada en su vehículo en la ruta nacional 68, a la altura de La Merced. Los videos muestran cómo el agua avanzaba con fuerza, cubriendo rápidamente el automóvil. Los rescatistas improvisados lograron sacar primero a la mujer y luego al hombre, antes de que el vehículo quedara completamente sumergido.

Embed TEMPORAL EN SALTA



Una pareja fue salvada tras ser arrastrados en su vehículo por la fuerte corriente de agua que inundó parte de ruta 36 y 68 camino a la florida. Vecinos que se encontraban varados en la ruta también, los rescataron y no hubo heridos #Argentina pic.twitter.com/ojw5lxikAo — Argentina _Sgo (@Arg_Salvaje) January 8, 2026

No se registraron víctimas fatales, pero el episodio puso en evidencia el peligro de las crecidas repentinas y el impacto de los temporales en las rutas del Valle de Lerma, donde en los últimos días se repitieron cortes y desbordes.