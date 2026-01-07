Incendios en Chubut: ofrecen $50 millones de recompensa y confirman que fueron intencionales

La decisión se tomó en medio de una grave emergencia ambiental, luego de que se confirmara que al menos dos focos ígneos fueron provocados de manera intencional. Los incendios ya consumieron más de 2.000 hectáreas y mantienen desplegado un operativo de gran magnitud en distintos puntos de la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces, con cientos de brigadistas trabajando para contener el fuego.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, tanto el incendio ya controlado en Cholila como el que permanece activo en Puerto Patriada fueron iniciados de manera intencional. En este último caso, las pericias preliminares indican el uso de un acelerante, lo que refuerza la hipótesis de un accionar deliberado. La investigación cuenta con la participación de expertos en siniestros de la Policía Federal, la brigada de investigaciones de la Policía de Chubut y peritos designados en la jurisdicción.

Ignacio Torres dió una conferencia de prensa en el hoyo junto a Santilli

Torres remarcó que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y aseguró que se avanzará con “medidas ejemplificadoras” para que los responsables enfrenten a la Justicia. “No podemos dejar que ganen los violentos”, afirmó el Gobernador, al tiempo que señaló que los incendios pusieron en riesgo la vida de más de 3.000 turistas y de numerosos pobladores de la región.

En la zona de Puerto Patriada trabajan alrededor de 300 personas, entre brigadistas y equipos de apoyo, con el refuerzo de maquinaria pesada, unidades móviles y seis medios aéreos. A este despliegue se sumará el avión hidrante de mayor porte del país, destinado a reforzar las tareas de combate del fuego. También se confirmó que las diez viviendas afectadas corresponden al primer día del incendio y que no se registraron nuevos daños materiales desde entonces.

El operativo involucra recursos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de la cordillera, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, municipios, Policía del Chubut, organismos provinciales y fuerzas federales, con apoyo logístico que incluye autobombas, camiones cisterna, retroexcavadoras, topadoras, ambulancias y medios aéreos. En sectores de riesgo se realizaron evacuaciones preventivas, especialmente en áreas rurales de El Hoyo y Epuyén.

En paralelo, el Gobierno provincial gestiona medidas de alivio financiero para los damnificados. Entre ellas, se analiza la suspensión del cobro de tarjetas y la implementación de líneas especiales de asistencia para productores y prestadores turísticos, a través del Banco del Chubut, con epicentro en la Gerencia Regional Esquel.

La emergencia también impacta en el Parque Nacional Los Alerces, donde se desplegó un operativo especial para proteger a pobladores, visitantes e infraestructura. Más de 50 personas trabajan en la zona con apoyo de tres medios aéreos, mientras que se dispuso la evacuación preventiva de senderistas y acampantes y el cierre temporario del tránsito vehicular en el tramo de la Ruta Provincial N°71 entre Bahía Solís y Punta Mattos, debido al avance del fuego y la reducción de la visibilidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la colaboración ciudadana y recordaron que cualquier información relevante puede ser aportada en la comisaría más cercana, para ser derivada de inmediato a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad que intervienen en la investigación.