Incendios en Chubut: las llamas destruyeron diez viviendas y hay evacuados

La situación más delicada se registra en la zona de Puerto Patriada, uno de los principales puntos turísticos de la región, donde el frente ígneo comenzó a avanzar con fuerza durante la tarde y rápidamente se extendió sobre vegetación nativa y pastizales secos. Según las autoridades locales, el incendio ya consumió más de 100 hectáreas y permanece fuera de control, con un comportamiento cambiante que complica las tareas de contención.

El intendente de El Hoyo, César Salamin, confirmó que al menos diez viviendas fueron alcanzadas por las llamas y advirtió que las condiciones climáticas no dieron tregua durante la noche. “El fuego no aflojó en ningún momento, el viento y la temperatura se mantuvieron y eso hizo muy difícil el trabajo”, explicó.

Ante la cercanía del fuego a zonas habitadas, se dispusieron evacuaciones preventivas en distintos sectores rurales. En el paraje Rincón de Lobos, unas 30 personas fueron trasladadas a la Escuela N° 223, donde se montó un espacio de alojamiento temporario. Desde el municipio remarcaron que la medida se tomó de manera anticipada por la velocidad con la que avanzaban las llamas.

El operativo de combate incluye brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios y refuerzos de distintas localidades de la Comarca Andina. También se sumaron medios aéreos, con aviones hidrantes que realizan descargas para frenar el avance del incendio y proteger áreas sensibles. Las autoridades alertaron, además, que la presencia de vecinos y curiosos en caminos y banquinas dificultó el ingreso de los equipos y expuso a las personas a situaciones de riesgo.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se trasladó a la zona junto a su gabinete y aseguró que se activó un despliegue integral con recursos provinciales y nacionales. “Estamos trabajando sin descanso, con todos los medios disponibles, para contener el fuego y llevar tranquilidad a la comunidad”, afirmó.

En este contexto, el Gobierno provincial recordó que continúa vigente la emergencia ígnea en todo el territorio chubutense hasta el 30 de abril de 2026. También reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y puso a disposición la línea gratuita 0800-222-38346 (FUEGO) y el asistente virtual DINO para denunciar de forma inmediata cualquier foco de incendio, ya sea por negligencia o intencionalidad.