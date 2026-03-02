BAFWEEK Otoño Invierno 2026: que marcas participan y el beneficio bancario para esta semana

Las principales casas de moda participan de esta nueva edición del BAFWEEK Otoño, que comienza el martes y se extiende hasta el viernes con desfiles y marcas confirmadas
La edición Otoño Invierno 2026 de BAFWEEK se llevará a cabo del 2 al 6 de marzo, según la grilla oficial difundida por la organización. El evento reúne a referentes de la moda nacional y funciona como vidriera para presentar las colecciones de la próxima temporada.
Presentan esta edición Alcorta Shopping, Personal y Palermo Off. Invitan Samsung Argentina, Santander Argentina, Chandon Argentina, Stanley 1913 Argentina y Nespresso Argentina. La producción está a cargo de DF Entertainment, La Rural e IRSA.
Entre las firmas y diseñadores confirmados figuran Kosiuko, Mishka, Las Pepas, Bolivia, Bullbenny, junto a creadores como Eduardo De Crisci, Luz Ballestero y Valentina Schuchner, entre otros.
Durante esos mismos días, del 2 al 6 de marzo, habrá un beneficio con Tarjeta Santander American Express que incluye 25% de ahorro en indumentaria y 10% en perfumerías, librerías y joyerías, más hasta 9 cuotas sin interés, sin tope de reintegro en shoppings adheridos.
Con esta confirmación, BAFWEEK Otoño Invierno 2026 ya tiene calendario, protagonistas y aliados definidos para una nueva semana dedicada a la moda argentina.
