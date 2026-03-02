Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo

Ya el martes, el panorama se mantendrá con cielo ligeramente nublado. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 31°C, nuevamente con viento del sureste.

image

El miércoles permanecerá algo nublado. Se estima una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que superan los 40°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el día, con el cielo parcialmente en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 32°C y 34°C con un cielo parcialmente nublado. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones estables con ráfagas de viento, con marcas entre 33°C y 37°C. Predominará la nubosidad durante todo el día y no se descartan algunas lluvias.

image

La región Litoral también atravesará una jornada con un leve descenso de temperatura, con máximas cercanas a los 35°C y 37°C. Se encuentra parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 9°C y 16°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.