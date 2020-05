Barrios populares porteños suman 223 casos positivos

De acuerdo al reporte difundido por el Gobierno de la Ciudad, "se confirmaron hasta hoy 223 casos de Covid-19 en los barrios vulnerables de la Ciudad, siendo los más afectados el Barrio 31 con 133 casos y Barrio Padre Ricciardelli (1-11-14), con otros 67".

"Hubo tres en el Barrio Ramón Carrillo; dos en Ciudad Oculta; dos en Barrio 20; uno en Barrio Fátima; uno en Barrio 21-24; uno en Rodrigo Bueno; uno en Piletones; otro en el Barrio Mitre y once de vecinos que viven en barrios vulnerables pero eligen no dar a conocer su paradero", detallaron desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En tanto, el equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad trabaja "con 75 casos sospechosos de haber contraído el virus, por tratarse de contactos estrechos de los casos positivos".

"Ha habido un problema de agua en la Villa 31, el domingo ya estuvo normalizado. La mayoría de las casas hoy tiene agua", subrayó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en declaraciones a FutuRock, al referirse a la situación en el barrio popular de Retiro.

La ola de casos en el lugar se dio durante un período de al menos seis días en que el agua dejó de llegar a las casas y, por lo tanto, los vecinos debían movilizarse a los límites del barrio para conseguir agua, lo que generó complicaciones para cumplir el aislamiento y las medidas de cuidado sanitario, como lavarse las manos regularmente.

"Lo que yo tengo entendido es que había un faltante en la falta de presión de la planta San Martín. No es para echarle la culpa a Malena (Galmarini, titular de AySA). Estamos trabajando con todo el equipo nacional", advirtió el vicejefe de Gobierno porteño.

En la misma línea, Santilli confió que "nunca antes en la historia se hicieron tantas inversiones como hicimos nosotros en la Villa 31", aunque recalcó: "Obviamente no alcanza".

El funcionario admitió que en los barrios populares "el contagio es superior que en otros lugares" e insistió: "No subestimamos el tema, hace dos meses que se trabaja allí e incluimos a los barrios de mayor vulnerabilidad dentro de los sectores que más nos preocupan, junto con los geriátricos, los adultos mayores y los trabajadores del área de la salud".

A su turno, Magdalena Bazán, referente de ese barrio, expresó que "el coronavirus ya está por todos lados" en ese territorio, al mantener una entrevista en Rock&Pop. "La señora que murió vivía hacinada en una casa junto a 13 personas, compartiendo un solo baño, era obvio que se iban a contagiar todos", explicó.

Bazán señaló que "hace nueve días que no tenemos agua, es muy poca el agua que sale y, si no tenés tanque, no tenés agua", al denunciar que aún no se restableció totalmente el suministro, mientras que advirtió: "Hay problemas de presión hace mucho tiempo".