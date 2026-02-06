Bastián despertó del coma a tres semanas del choque en Pinamar

La confirmación llegó a través de su mamá, Macarena Collantes, quien compartió un emotivo mensaje en Instagram: “Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos”.

Y agregó: “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”. El posteo cerró con un pedido a la comunidad: “Sigamos pidiendo por Basti, gracias a todos”.

basti

El niño continúa internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde este lunes fue sometido a su séptima intervención quirúrgica.

Según el último parte médico, los profesionales reemplazaron la válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal. La operación tuvo un resultado “satisfactorio”.

El taslado de Bastián

E foco inmediato está puesto en la continuidad del tratamiento. El Ministerio de Salud bonaerense, en articulación con IOMA, evalúa la derivación del niño a una clínica privada que reúna las condiciones necesarias para continuar su recuperación clínica y motora.

El posible traslado se realizaría mediante un vuelo sanitario cuando el estado de Bastián y las condiciones climáticas lo permitan, luego de que mostrara una evolución sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad.

pedido

Sin embargo, la familia reclama que la autorización llegue cuanto antes. “Es todo neurológico: necesita rehabilitación para volver a caminar, a mover sus manitos”, explicó Bettiana, su abuela, quien pidió públicamente la intervención urgente de la obra social.

“Sr. Presidente de IOMA, me comunico con carácter de urgencia para solicitar su intervencion inmediata a fin de agilizar el traslado sanitario del paciente Bastian Jerez”, compartió la mujer en un posteo. El nene de 8 años requiere de “derivación y atención especializada sin demoras”, agregó.

“La situación es delicada y el tiempo resulta determinante para su evolución. Apelamos a su compromiso y sensibilidad para autorizar y gestionar este traslado a la mayor brevedad posible”, continúa.

Desde fuentes sanitarias indicaron que el proceso incluye evaluaciones médicas y la confirmación de que el centro receptor esté preparado para recibir al paciente en las condiciones que requiere.{

El largo proceso

Durante su evolución, Bastián también necesitó asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo estable bajo parámetros clínicos y hemodinámicos. Permanece bajo monitoreo permanente de equipos interdisciplinarios que evalúan su estado neurológico y general, mientras cada pequeño avance es celebrado por su entorno como un paso clave en un proceso de recuperación que será largo.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, cuando el UTV en el que viajaba junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. Tras ser atendido inicialmente en un hospital local y recibir dos cirugías, el menor fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario a Mar del Plata debido a la complejidad de sus lesiones. Allí le practicaron cinco operaciones más.

En paralelo al seguimiento médico, la situación judicial de los conductores involucrados se agravó. El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación de ambos: Noemí Quirós, quien manejaba el UTV, y Manuel Molinari, conductor de la Amarok.

La medida se tomó por maniobras imprudentes que, según la resolución oficial, representaron un riesgo concreto para terceros y para la seguridad vial. Las pericias toxicológicas confirmaron luego que los dos tenían alcohol en sangre al momento del choque: 0,41 gramos por litro en el caso de Quirós y 0,25 en el de Molinari, valores que superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la alcoholemia cero.