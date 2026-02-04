Accidente en Pinamar: Bastián Jerez despertó del coma tras 21 días y reconoció a sus padres

Tras 21 días en terapia intensiva, Bastián Jerez despertó, reconoció a sus padres y dio un paso clave en su recuperación luego del grave accidente en Pinamar.
Después de más de tres semanas internado en la Unidad de Terapia Intensiva, Bastián Jerez dio un paso fundamental en su proceso de recuperación. El nene, que permanece hospitalizado tras el violento choque entre un UTV y una camioneta en los médanos de Pinamar, despertó y logró reconocer a sus padres, según confirmó su familia.
La noticia fue comunicada por su madre, Macarena Collantes, a través de las redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de emoción. “Basti despertó, nos reconoció y nos regaló sonrisas. Estamos inmensamente orgullosos de él”, escribió. Además, agradeció el acompañamiento recibido y pidió continuar con las cadenas de oración por la salud del menor.
Si bien el avance representa un alivio para el entorno familiar, el estado de Bastián sigue siendo delicado y demanda cuidados intensivos. En las últimas horas, el equipo médico del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, de Mar del Plata, llevó adelante con éxito la séptima cirugía, orientada a mejorar el control del líquido cefalorraquídeo.
De acuerdo al parte médico difundido, durante la intervención se reemplazó el drenaje externo por una válvula de derivación ventrículo-pleural, un procedimiento que los especialistas evaluaron como favorable.
Actualmente, el niño continúa con asistencia respiratoria mecánica y permanece bajo monitoreo permanente. Profesionales de distintas áreas siguen de cerca su evolución neurológica y clínica, evaluando su respuesta a cada estímulo.
La familia celebra este paso alentador, aunque es consciente de que el camino por delante será largo. Los médicos destacan la fortaleza de Bastián y su estabilidad tras una intervención considerada clave para su evolución neurológica.
comentar