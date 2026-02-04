Accidente en Pinamar: Bastián Jerez despertó del coma tras 21 días y reconoció a sus padres

La noticia fue comunicada por su madre, Macarena Collantes, a través de las redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de emoción. “Basti despertó, nos reconoció y nos regaló sonrisas. Estamos inmensamente orgullosos de él”, escribió. Además, agradeció el acompañamiento recibido y pidió continuar con las cadenas de oración por la salud del menor.

Mama de Bastían Mensaje de la madre de Bastián a través de sus redes sociales.

Si bien el avance representa un alivio para el entorno familiar, el estado de Bastián sigue siendo delicado y demanda cuidados intensivos. En las últimas horas, el equipo médico del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, de Mar del Plata, llevó adelante con éxito la séptima cirugía, orientada a mejorar el control del líquido cefalorraquídeo.

De acuerdo al parte médico difundido, durante la intervención se reemplazó el drenaje externo por una válvula de derivación ventrículo-pleural, un procedimiento que los especialistas evaluaron como favorable.

Actualmente, el niño continúa con asistencia respiratoria mecánica y permanece bajo monitoreo permanente. Profesionales de distintas áreas siguen de cerca su evolución neurológica y clínica, evaluando su respuesta a cada estímulo.

La familia celebra este paso alentador, aunque es consciente de que el camino por delante será largo. Los médicos destacan la fortaleza de Bastián y su estabilidad tras una intervención considerada clave para su evolución neurológica.