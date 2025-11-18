Caída de servicios de internet: no funciona X, ChatGPT, League Of Legends y más portales

La falla, que la propia compañía identificó y comenzó a investigar durante la mañana, impactó en la vasta red global que Cloudflare utiliza para acelerar y proteger millones de sitios web y aplicaciones.

La empresa, que maneja un promedio de 81 millones de solicitudes HTTP por segundo, reconoció el problema en su página de estado, aunque el alcance total de la afectación y su causa exacta aún están bajo análisis.

La empresa, efectivamente, se dedica a ofrecer servicios a páginas web y aplicaciones con el fin de hacer que estas carguen su contenido más rápido y sean más seguras. El problema es que cuando sufre una incidencia, es fácil que sus clientes se queden sin poder ofrecer servicios.

En su página de estado, la firma ha apuntado que "está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando". Asimismo, ha señalado que "proporcionará más detalles a medida que haya más información disponible".

Cómo muestra la página Downdetector, la caída de Cloudflare está imposibilitando que usuarios puedan emplear con normalidad el acceso a millones de páginas web y servicios como ChatGPT o X. Si se trata de visitar la página web del chatbot desarrollado por OpenAI, algunos usuarios encuentran un mensaje en pantalla en el que se avisa de que no es posible acceder al servicio. Mientras tanto, la red social X está siendo incapaz, por momentos, de mostrar las nuevas publicaciones que se comparten en su interior.

No solo la red social de Elon Musk resultó afectada: otras aplicaciones como Letterboxd, la propia Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare experimentaron bloqueos, impidiendo el acceso a usuarios.

En cuanto a videojuegos, se documentaron errores severos en la conectividad de League of Legends. Múltiples jugadores experimentaron interrupciones que les impidieron iniciar partidas, dejando evidente que se trataba de un fallo global.

Por el momento, Cloudflare no ha compartido información sobre el momento en el que espera que el servicio vuelva a funcionar con total normalidad.