California: Un robot camarero se descontroló en pleno restaurante y terminó "bailando" entre los clientes

Un fallo de software en un robot de servicio generó una escena inesperada en un local de California. El equipo dejó de operar con normalidad, chocó contra una mesa y obligó a intervenir al personal.
Un robot/camarero en un restaurante de California quedó fuera de control y derivó en una situación poco habitual para clientes y trabajadores, por lo que comenzó a moverse de forma errática dentro del salón y terminó impactando contra una mesa con platos, según mostraron videos tomados en el lugar .
El inconveniente estaría vinculado a un problema de software, lo que provocó que el dispositivo alterara su comportamiento, por lo que el personal del local intentó retirarlo del área de atención al público, pero el robot reaccionó con movimientos bruscos que dificultaron la intervención.
A medida que avanzaba la situación, el equipo incluso realizó desplazamientos que fueron interpretados como una especie de “baile”, lo que generó sorpresa entre los presentes. No se reportaron personas heridas, aunque sí daños materiales en el mobiliario afectado.
Especialistas señalaron que este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, pueden ocurrir cuando sistemas automatizadoscuando presentan errores en su programación o en la lectura del entorno. En este caso, la respuesta del robot no coincidió con los parámetros esperados para su función de servicio.
El hecho reabrió el debate sobre el uso de tecnología autónoma en espacios públicos y la necesidad de protocolos claros ante fallas y puso en el foco la supervisión humana como elemento clave para evitar situaciones de riesgo.
Por el momento, no se difundieron detalles sobre la empresa responsable del dispositivo ni sobre posibles revisiones técnicas posteriores al incidente.
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