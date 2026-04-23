Video: así juega "Ace", el robot que derrota a jugadores profesionales de ping pong

El rendimiento del robot no depende únicamente de su capacidad mecánica. Según los investigadores, el sistema fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo, una técnica de inteligencia artificial que le permitió mejorar su desempeño a partir de la experiencia acumulada en miles de intercambios de juego.

Las pruebas en Japón que demostró el potencial del robot

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ROBOT IA DE SONY VENCE A ÉLITE EN PING PONG



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Un robot llamado Ace creado por Sony AI derrotó a jugadores de élite en tenis de mesa bajo reglas oficiales de la… pic.twitter.com/oHRTDamHbD — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 22, 2026

Las pruebas se realizaron en una mesa de tamaño olímpico instalada en Tokio, donde se aplicaron las reglas oficiales del tenis de mesa. En ese entorno controlado, varios jugadores destacaron el nivel competitivo del robot, que logró sostener intercambios prolongados y responder con precisión a distintos estilos de juego.

El objetivo del desarrollo no fue construir una máquina más rápida que un humano, sino un sistema capaz de jugar bajo condiciones comparables. Esto implicó trabajar no solo en la velocidad de respuesta, sino también en la toma de decisiones, la táctica y la adaptación durante el juego.

Los investigadores señalaron que el rendimiento de Ace se aproxima al de un jugador experimentado que entrena de forma intensiva. Esta equivalencia permitió evaluar el avance de la inteligencia artificial en un contexto realista, más allá de pruebas aisladas o simulaciones.

Tras la publicación del estudio en Nature, el equipo continuó mejorando el sistema. En nuevas pruebas realizadas en diciembre, Ace se enfrentó a cuatro jugadores de alto nivel y logró imponerse en tres de los encuentros.

Uno de los momentos más destacados fue señalado por el exolímpico Kinjiro Nakamura, quien afirmó que el robot ejecutó un golpe que parecía "imposible para un humano". La observación sugiere que estos desarrollos no solo replican habilidades existentes, sino que también pueden ampliar los límites del propio deporte.