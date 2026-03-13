Netflix confirma la secuela de Las guerreras K‑Pop tras su éxito global

Tras la confirmación de la secuela, Maggie Kang expresó su entusiasmo por continuar el proyecto. La directora señaló que el equipo creativo aún tiene mucho por explorar dentro del universo narrativo construido en la primera entrega y que la respuesta del público fue clave para impulsar la continuación de la historia.

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La trama original sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo musical HUNTR/X, que combinan su vida como estrellas del K-Pop con una misión secreta: combatir fuerzas demoníacas que amenazan al mundo. La historia mezcla acción, música y elementos de fantasía.

Uno de los ejes del relato es el papel de la música como herramienta de poder dentro de la narrativa. En la película, los conciertos y presentaciones funcionan como escenarios de batalla donde las protagonistas enfrentan amenazas sobrenaturales.

La confirmación de una segunda parte refuerza la estrategia de Netflix de apostar por producciones con fuerte identidad cultural y alcance global, y con el regreso de sus creadores originales, la nueva entrega buscará ampliar el universo narrativo y mantener la combinación de música, acción y mitología que convirtió a la primera película en un fenómeno internacional.