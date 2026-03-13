Netflix confirma la secuela de Las guerreras K‑Pop tras su éxito global

La plataforma anunció una segunda parte de la película animada que fue fenómeno mundial teniendo el mismo elenco, aun sin fecha de estreno.
Netflix confirmó que desarrollará una secuela de "Las guerreras K-Pop", la película animada que se convirtió en uno de los éxitos globales más recientes de la plataforma, después del fuerte impacto que tuvo el filme en audiencias internacionales y en la industria del entretenimiento.
La segunda parte volverá a contar con Maggie Kang y Chris Appelhans al frente del proyecto, quienes repetirán como guionistas y directores, manteniendo el equipo creativo que impulsó el desarrollo de la primera película, informó Netflix a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
El desempeño de la producción no solo se reflejó en sus niveles de audiencia dentro de Netflix, sino también en el reconocimiento de la crítica y en su presencia en premiaciones internacionales, como or ejemplo, la canción original "Golden" que obtuvo el primer premio Grammy para un tema K-Pop.
Además, la película fue nominada en 2026 a los premios de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences en las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original, consolidando su proyección dentro del cine animado contemporáneo.
Tras la confirmación de la secuela, Maggie Kang expresó su entusiasmo por continuar el proyecto. La directora señaló que el equipo creativo aún tiene mucho por explorar dentro del universo narrativo construido en la primera entrega y que la respuesta del público fue clave para impulsar la continuación de la historia.
La trama original sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo musical HUNTR/X, que combinan su vida como estrellas del K-Pop con una misión secreta: combatir fuerzas demoníacas que amenazan al mundo. La historia mezcla acción, música y elementos de fantasía.
Uno de los ejes del relato es el papel de la música como herramienta de poder dentro de la narrativa. En la película, los conciertos y presentaciones funcionan como escenarios de batalla donde las protagonistas enfrentan amenazas sobrenaturales.
La confirmación de una segunda parte refuerza la estrategia de Netflix de apostar por producciones con fuerte identidad cultural y alcance global, y con el regreso de sus creadores originales, la nueva entrega buscará ampliar el universo narrativo y mantener la combinación de música, acción y mitología que convirtió a la primera película en un fenómeno internacional.
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