Capturan a ardillas "vapeando" con cigarrillos electrónicos

Por su parte, Craig Shuttleworth, especialista en ardillas de la Universidad de Bangor, señaló que es probable que los roedores se hayan sentido atraídos por los olores frutales de los vapeadores y los hayan confundido con alimento. "Comer un vapeador no forma parte de su dieta natural. Los componentes no son algo que encuentren en la naturaleza. Podrían roerlo y consumir algunos microplásticos", indicó.

Embed Squirrels are now VAPING? pic.twitter.com/JqjOb0DJ6Q — DramaAlert (@DramaAlert) March 24, 2026

De acuerdo con la organización británica National Recycling, cada semana se descartan millones de cigarrillos electrónicos de un solo uso en el Reino Unido. Un vocero de la RSPCA agregó que estos aparatos contienen plástico, litio y nicotina, elementos tóxicos que pueden perjudicar a los animales, y llamó a la población a desechar correctamente este tipo de residuos para evitar daños a la fauna.