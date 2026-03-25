Capturan a ardillas "vapeando" con cigarrillos electrónicos

Las imágenes de ardillas practicando esta curiosa actividad rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
Varias ardillas utilizando cigarrillos electrónicos fueron captadas en video en un parque del sur de Londres, en un hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales, según informó The Telegraph este lunes.
En las imágenes difundidas se observa a los animales manipulando vapeadores descartables con sus patas delanteras y mordiendo la boquilla plástica del dispositivo, dando la impresión de que están vapeando. La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA), principal entidad de protección animal en el Reino Unido, describió el episodio como un "crudo recordatorio del peligro que supone la basura para la fauna silvestre".
Por su parte, Craig Shuttleworth, especialista en ardillas de la Universidad de Bangor, señaló que es probable que los roedores se hayan sentido atraídos por los olores frutales de los vapeadores y los hayan confundido con alimento. "Comer un vapeador no forma parte de su dieta natural. Los componentes no son algo que encuentren en la naturaleza. Podrían roerlo y consumir algunos microplásticos", indicó.
De acuerdo con la organización británica National Recycling, cada semana se descartan millones de cigarrillos electrónicos de un solo uso en el Reino Unido. Un vocero de la RSPCA agregó que estos aparatos contienen plástico, litio y nicotina, elementos tóxicos que pueden perjudicar a los animales, y llamó a la población a desechar correctamente este tipo de residuos para evitar daños a la fauna.
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