Santa Fe: una pareja fue arrestada tras intentar tener sexo durante un vuelo

El episodio ocurrió en un avión de Copa Airlines que llegó desde Panamá. Los pasajeros fueron demorados por exhibicionismo tras ser encontrados semidesnudos en sus asientos.
Una pareja fue detenida este sábado en el Aeropuerto Internacional de Rosario luego de haber intentado mantener relaciones sexuales a bordo de un vuelo internacional de Copa Airlines procedente de Panamá. El episodio obligó a activar protocolos de seguridad y demoró el descenso de los pasajeros.
Según informaron fuentes vinculadas al caso, un hombre de 55 años y una mujer de 60 fueron encontrados semidesnudos en sus asientos dentro de la aeronave. La situación fue reportada por la jefa de cabina, que solicitó la intervención de las autoridades y manifestó su intención de impulsar una denuncia por exhibicionismo.
Tras el aterrizaje, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria intervino en el operativo y dio aviso al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Los pasajeros fueron trasladados a una dependencia policial para ser identificados y sometidos a las diligencias correspondientes.
El procedimiento provocó demoras en el desembarque del avión y generó malestar entre los pasajeros, que permanecieron cerca de una hora dentro de la aeronave. La situación fue relatada en redes sociales por periodistas rosarinos que viajaban en el mismo vuelo.
De acuerdo con el acta policial, ambos pasajeros tenían sus “prendas bajas” al momento de ser descubiertos por la tripulación. Posteriormente fueron trasladados a la comisaría 12ª del barrio Ludueña.
El diario "La Capital" identificó a los involucrados como "Mauricio C." y "Sandra O." Según las fuentes citadas por ese medio, no mantenían una relación de pareja formal. Él trabaja como arquitecto y ella es comerciante.
Aunque el Código Aeronáutico no contempla específicamente actos sexuales dentro de aeronaves, este tipo de conductas puede considerarse una alteración del orden y derivar en sanciones contravencionales o penales. Las normas vigentes facultan al comandante a intervenir ante situaciones que afecten la seguridad o el normal desarrollo del vuelo.
Además, la Administración Nacional de Aviación Civil cuenta con regulaciones sobre comportamientos inapropiados de pasajeros dentro de aeronaves comerciales. En casos de exhibicionismo o alteración de la convivencia a bordo, las compañías pueden solicitar actuaciones judiciales una vez que el avión aterriza.
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