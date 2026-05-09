Santa Fe: una pareja fue arrestada tras intentar tener sexo durante un vuelo

El procedimiento provocó demoras en el desembarque del avión y generó malestar entre los pasajeros, que permanecieron cerca de una hora dentro de la aeronave. La situación fue relatada en redes sociales por periodistas rosarinos que viajaban en el mismo vuelo.

De acuerdo con el acta policial, ambos pasajeros tenían sus “prendas bajas” al momento de ser descubiertos por la tripulación. Posteriormente fueron trasladados a la comisaría 12ª del barrio Ludueña.

El diario "La Capital" identificó a los involucrados como "Mauricio C." y "Sandra O." Según las fuentes citadas por ese medio, no mantenían una relación de pareja formal. Él trabaja como arquitecto y ella es comerciante.

Aunque el Código Aeronáutico no contempla específicamente actos sexuales dentro de aeronaves, este tipo de conductas puede considerarse una alteración del orden y derivar en sanciones contravencionales o penales. Las normas vigentes facultan al comandante a intervenir ante situaciones que afecten la seguridad o el normal desarrollo del vuelo.

Además, la Administración Nacional de Aviación Civil cuenta con regulaciones sobre comportamientos inapropiados de pasajeros dentro de aeronaves comerciales. En casos de exhibicionismo o alteración de la convivencia a bordo, las compañías pueden solicitar actuaciones judiciales una vez que el avión aterriza.