Subte: metrodelegados liberarán molinetes en la línea B por reclamos salariales

En el comunicado, el sindicato también volvió a denunciar el deterioro de la red de subterráneos y advirtió sobre “pésimas y riesgosas condiciones” tanto para los empleados como para los usuarios. Entre los problemas señalados mencionaron la falta de mantenimiento, la ausencia de inversión y el vaciamiento de sectores por falta de personal.

Además, cuestionaron el estado del material rodante y aseguraron que circulan trenes obsoletos, sin repuestos y con sistemas de seguridad fuera de funcionamiento. También denunciaron fallas en escaleras mecánicas, ascensores y accesos para personas con movilidad reducida.

Otro de los puntos planteados por el gremio fue la presencia de asbesto en la red. Los metrodelegados aseguraron que el material cancerígeno “contamina, enferma y mata” a trabajadores y pasajeros, y remarcaron que existen informes y sanciones de organismos de control que respaldan esas denuncias.

La AGTSyP responsabilizó a Emova y al Gobierno porteño por la situación del servicio. “Hay un negocio millonario sostenido en detrimento de los usuarios y trabajadores”, señalaron desde el sindicato al cuestionar la gestión de la concesionaria del grupo Roggio.

Hasta el momento, Emova no difundió una respuesta oficial sobre la apertura de molinetes anunciada para el lunes ni sobre las denuncias vinculadas a los descuentos salariales y al estado operativo de la red de subterráneos.