Subte: metrodelegados liberarán molinetes en la línea B por reclamos salariales

Se realizará el lunes entre las 7 y las 8 en la estación Federico Lacroze. El gremio de metrodelegados denunció descuentos “ilegales” en los sueldos y volvió a cuestionar el estado de la red.
Los metrodelegados anunciaron una apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze de la línea B para el próximo lunes 11 de mayo entre las 7 y las 8. La medida fue convocada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) para reclamar la “inmediata devolución de los salarios descontados ilegalmente”.
A través de un comunicado, el sindicato denunció que trabajadores, delegados y miembros de la conducción gremial sufrieron descuentos compulsivos en sus haberes durante los últimos meses. Según afirmaron, en algunos casos hubo quitas equivalentes a entre 10 y 30 días de salario, e incluso se entregaron recibos con “0 pesos” a empleados que cumplieron sus tareas normalmente.
La AGTSyP sostuvo que la empresa concesionaria Emova continúa aplicando descuentos pese a que, según el gremio, la Justicia ordenó frenar esas medidas. Los metrodelegados interpretaron la situación como parte de una política de “persecución” contra los trabajadores que reclaman mejoras en el servicio.
En el comunicado, el sindicato también volvió a denunciar el deterioro de la red de subterráneos y advirtió sobre “pésimas y riesgosas condiciones” tanto para los empleados como para los usuarios. Entre los problemas señalados mencionaron la falta de mantenimiento, la ausencia de inversión y el vaciamiento de sectores por falta de personal.
Además, cuestionaron el estado del material rodante y aseguraron que circulan trenes obsoletos, sin repuestos y con sistemas de seguridad fuera de funcionamiento. También denunciaron fallas en escaleras mecánicas, ascensores y accesos para personas con movilidad reducida.
Otro de los puntos planteados por el gremio fue la presencia de asbesto en la red. Los metrodelegados aseguraron que el material cancerígeno “contamina, enferma y mata” a trabajadores y pasajeros, y remarcaron que existen informes y sanciones de organismos de control que respaldan esas denuncias.
La AGTSyP responsabilizó a Emova y al Gobierno porteño por la situación del servicio. “Hay un negocio millonario sostenido en detrimento de los usuarios y trabajadores”, señalaron desde el sindicato al cuestionar la gestión de la concesionaria del grupo Roggio.
Hasta el momento, Emova no difundió una respuesta oficial sobre la apertura de molinetes anunciada para el lunes ni sobre las denuncias vinculadas a los descuentos salariales y al estado operativo de la red de subterráneos.