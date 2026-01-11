Casino de Mar del Plata: el "Colorado el 21" volvió a rodar y abrió oficialmente el verano

El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, quienes hicieron girar la ruleta que marcó el comienzo formal de la temporada con el histórico “Colorado el 21”, símbolo inconfundible de cada verano en la ciudad.

La jornada comenzó con una propuesta cultural y gastronómica que acompañó el clima festivo. El público disfrutó de la presentación musical de Ornella & the Sugardaddies, una degustación exclusiva de más de 30 etiquetas de vinos argentinos y productos Cagnoli, y un DJ set en vivo que se extendió hasta pasada la medianoche. La combinación de música, luces y juegos dio marco a una de las noches más esperadas del calendario marplatense.

Luego del lanzamiento, Atanasof destacó el proceso de inversión previsto para el sector a partir de la licitación de los casinos Hermitage, Sasso, de Tandil y Miramar. Según precisó, el plan contempla una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos. “Se trata de una apuesta muy importante que va a generar movimiento económico, empleo y una mejora sustancial en la calidad de los servicios y las instalaciones”, señaló.

Contexto desafiante

En ese sentido, subrayó que “en un contexto económico desafiante, estas inversiones representan una señal clara de acompañamiento al turismo y al entretenimiento, con impacto directo en la actividad regional y en el desarrollo de cada una de las ciudades donde funcionan los casinos”.

Por su parte, el ministro Carlos Bianco afirmó que “es un honor participar de este evento tradicional de verano rodeados de tantos turistas en este Casino Central que, además de ofrecer un espacio de encuentro y recreación, genera recursos genuinos para la Provincia, que luego se vuelcan en políticas públicas concretas como la salud, la educación y la obra pública”.

11-01-26 MAR DEL PLATA - Primera bola del Casino - LATA(hd)

El funcionario también detalló el esfuerzo del Gobierno bonaerense para sostener la temporada en un escenario complejo: más seguridad con el operativo Sol a Sol, un sistema de salud reforzado mediante el programa Marea Sanitaria, mejoras en rutas y accesos del corredor atlántico, una agenda cultural con espectáculos gratuitos y a precios populares, y beneficios como los descuentos de Cuenta DNI.

La ceremonia fue transmitida en vivo por streaming a las salas del Casino Sasso y del Hermitage, permitiendo una inauguración simultánea del verano en distintos puntos de la ciudad. También participaron autoridades provinciales y municipales vinculadas a las áreas de gobierno, cultura, turismo y desarrollo productivo, consolidando una apertura de temporada que combinó tradición, gestión e impulso al turismo bonaerense.