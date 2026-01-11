Se renueva el subte: cierra una estación clave y reabre otra de la línea A

El proyecto contempla intervenciones progresivas en distintas estaciones de la red de subterráneos, reaperturas y cierres temporales para permitir trabajos profundos sin interrumpir completamente el servicio.

linea a Después de tres meses vuelve a estar en funcionamiento la estación Loria de la Línea A.

Desde este lunes, la estación Loria, de la línea A volverá a estar en funcionamiento después de haber permanecido cerrada durante tres meses. La parada fue sometida a una renovación integral que incluyó mejoras estructurales y de accesibilidad.

Las obras abarcaron impermeabilización, pintura general, recambio de pisos, instalación de nueva iluminación LED y renovación de la señalética. Además, se incorporaron señalizaciones en braille en pasamanos y pórticos, junto con nuevos bancos, cestos y apoyos isquiáticos en los andenes.

Al mismo tiempo a la reapertura de Loria, la estación Piedras estará cerrada desde este lunes 12 de enero por al menos tres meses.

Piedras cuenta con protección patrimonial, por lo que los trabajos incluyen tareas específicas de conservación. Entre ellas, la reposición de más de 85.000 cerámicas, con el objetivo de recuperar el aspecto original de la estación y mantener su valor histórico.