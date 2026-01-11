General |

Fuego en la Patagonia: refuerzan el operativo nacional con brigadistas y apoyo aéreo

El Gobierno Nacional ratificó la continuidad del operativo en las zonas afectadas por los incendios forestales. Participan brigadistas de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y la provincia de Córdoba, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Ante el avance de los incendios forestales que afectan a distintas zonas del sur del país, el Gobierno Nacional ratificó este domingo la continuidad de la asistencia técnica, humana y logística desplegada en los territorios en emergencia.

El operativo incluye casi 300 brigadistas y 15 medios aéreos destinados al combate directo de las llamas y al traslado de personal. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que actualmente se encuentran operativos 295 brigadistas en el terreno.

Del total, 232 pertenecen al ámbito nacional -128 de la Administración de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias (AFE)-, a los que se suman 63 especialistas enviados por la provincia de Córdoba, en el marco de un esquema de cooperación interjurisdiccional.

El despliegue cuenta con una fuerte impronta federal y un amplio soporte logístico.

Según se detalló oficialmente, la Fuerza Aérea aporta 15 medios aéreos para tareas de combate del fuego, reconocimiento y evacuación. Además, se enviaron camiones autobomba con tracción 4x4, especialmente preparados para operar en zonas de difícil acceso.

El apoyo de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas brindan apoyo logístico integral, mientras que se dispuso asistencia sanitaria permanente en las áreas afectadas. En paralelo, el Gobierno Nacional coordina con provincias y municipios el envío de ayuda humanitaria y suministros básicos para asistir a las poblaciones damnificadas.

Adorni destacó el trabajo conjunto con los cuerpos de bomberos voluntarios y agradeció especialmente a quienes “arriesgan su vida para salvar la de los argentinos”. El operativo se suma a las tareas que ya se desarrollan en el Parque Nacional Los Alerces y en sectores cercanos a la Ruta 40, donde las condiciones climáticas extremas continúan dificultando las labores de extinción.

