Rusia anuncia dos vacunas contra el cáncer de colon

El anuncio fue realizado este miércoles por Tatiana Yákovleva, primera subdirectora de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA), durante el Foro de Tecnologías del Futuro, según informó la agencia estatal TASS.

La funcionaria explicó que ya fue registrada una oncovacuna peptídica, es decir, una fórmula elaborada con fragmentos de proteínas que buscan estimular el sistema inmunológico para atacar células tumorales. Además, indicó que los centros médicos responsables recibieron 400 solicitudes de personas interesadas en participar en las pruebas clínicas y que actualmente se encuentran en proceso de selección.

Cómo funcionan y en qué etapa están

Según detalló Yákovleva, los centros desarrollan las vacunas de manera independiente, aunque con respaldo estatal. Una de las fórmulas es de tipo personalizada, diseñada a partir de características específicas del tumor de cada paciente, lo que apunta a un tratamiento más específico.

A comienzos de febrero de este año, los desarrolladores seleccionaron a los primeros pacientes que recibirán la inyección experimental, luego de que el Ministerio de Salud ruso autorizara el uso clínico de Oncopept, la vacuna terapéutica personalizada creada por la FMBA para tratar esta enfermedad.

El Foro de Tecnologías del Futuro, que se realiza en Rusia desde 2023, es un espacio donde se presentan innovaciones científicas con foco en sectores estratégicos. En la edición de 2026 el eje está puesto en la bioeconomía, área que integra ciencia, salud y desarrollo productivo.

images (25) Centros médicos rusos avanzan en ensayos contra el cáncer de colon.

Por el momento, las vacunas se encuentran en fase de aplicación inicial en pacientes seleccionados, a partir de los resultados de eficacia y seguridad dependerán del avance de los ensayos clínicos, etapa clave previa a una eventual aprobación masiva.