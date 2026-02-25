Farmacity se suma al programa Ciudadanía Porteña y facilita el acceso a medicamentos a familias vulnerables

El inicio formal de esta articulación se concretó durante un encuentro en la farmacia ubicada en Honduras 4959, del que participaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, encabezadas por el ministro Gabriel Mraida, junto a Sebastián Miranda, CEO de Farmacity; Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales; y otros directivos de la compañía

Sebastian Miranda, CEO de Farmacity, y Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Habitat del GCBA

Con la incorporación de Farmacity al programa, los beneficiarios de Ciudadanía Porteña podrán acceder por primera vez a medicamentos, además de alimentos, productos de higiene y cuidado personal, a través de la red de farmacias que la compañía posee en la Ciudad.

“Ser parte de Ciudadanía Porteña es una forma concreta de poner en acción nuestro propósito de acercar salud y bienestar a las personas. La capilaridad de nuestra red de farmacias en la Ciudad contribuye a que miles de familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder no solo a alimentos y productos esenciales, sino también a medicamentos, lo que genera un enorme compromiso y orgullo como compañía”, sostuvo Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales en Farmacity.

“Ciudadanía Porteña es un programa modelo en política social: es de transferencia directa, personalizada y sin intermediarios. Además, tiene condicionalidades. Es decir, que cada beneficiario debe cumplir con el control de salud materna y de los niños -y su regularidad escolar- y con programas de formación e intermediación laboral. Ampliar la oferta para sus beneficiarios es parte de seguir haciendo un programa modelo y una política social que sea justa y acompañe a las personas a salir adelante”, concluyó Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actualmente, Ciudadanía Porteña alcanza a más de 42.000 hogares y 94.500 personas en la Ciudad de Buenos Aires, que reciben el subsidio a través de una tarjeta del Banco Ciudad y la billetera virtual Buepp, utilizable exclusivamente en comercios adheridos.

El monto del beneficio varía según la composición del hogar y su condición de vulnerabilidad, y tiene como objetivo garantizar el acceso a productos de primera necesidad, el cuidado de la salud y la continuidad educativa.

La amplia presencia territorial de Farmacity fue un factor clave para su incorporación al programa, ya que facilita el acceso de los beneficiarios en sus propios barrios. El sistema, además, asegura trazabilidad y uso responsable del beneficio: la tarjeta es intransferible, no permite extracciones de efectivo y solo puede utilizarse en locales adheridos.

Esta iniciativa se enmarca en el trabajo sostenido de articulación público-privada que Farmacity desarrolla junto a distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, orientado a generar impacto social positivo y mejorar la calidad de vida de las personas.