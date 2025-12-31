Causa AFA: la Justicia levantó la prohibición de salida del país de Javier Faroni

Además, el juzgado fijó fechas para que Faroni y su esposa, Erica Gabriela Gillette, se presenten ante la sede judicial. El empresario fue citado para el 19 de enero de 2026 a las 10, mientras que Gillette deberá comparecer ese mismo día a las 10.15, en el marco de la causa que continúa en investigación.

La resolución se conoce luego del episodio ocurrido en el aeropuerto Jorge Newbery, cuando Faroni intentó abordar un vuelo privado con destino a Uruguay y se le impidió salir del país. En ese momento, personal de Migraciones le informó sobre la existencia de una orden judicial vinculada a una requisa y a la retención de su teléfono celular.

Tras permanecer varias horas en Aeroparque, Faroni pudo retirarse del lugar sin quedar detenido. Fuentes del expediente remarcaron que nunca estuvo privado de su libertad y que, posteriormente, la prohibición para salir del país fue levantada por disposición judicial. Mientras tanto, el expediente sigue su curso en el juzgado federal de Lomas de Zamora.