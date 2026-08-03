Un conductor recorrió más de un kilómetro por la banquina en la autopista

Luego volvió a insistir en que había recorrido entre 200 y 400 metros porque había ingresado desde Bernal. Sin embargo, el agente le respondió: "¿Sabés a cuánto estamos de Bernal acá? A un kilómetro y medio". Ante esa observación, el conductor respondió: "Dos cuadras o diez cuadras es lo mismo".

El uso de la banquina

Desde el Ministerio recordaron que la banquina está reservada para situaciones de emergencia, asistencia mecánica y circulación de fuerzas de seguridad o servicios de auxilio.

En ese sentido, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, afirmó: "La banquina no es un carril para adelantarse ni para ganar unos minutos. Está destinada exclusivamente a emergencias y quien la utiliza indebidamente pone en riesgo la vida de todos".

El funcionario también aseguró que los operativos continuarán. "Vamos a seguir controlando y sancionando estas conductas porque nuestra prioridad es cuidar a cada bonaerense que circula por nuestras rutas", señaló.

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial realiza patrullajes permanentes en rutas y autopistas provinciales mediante móviles equipados con cámaras y sistemas de fiscalización que permiten detectar y documentar infracciones en tiempo real.