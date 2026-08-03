Un conductor recorrió más de un kilómetro por la banquina en la autopista

El automovilista fue detenido durante un control del Ministerio de Transporte bonaerense, oportunidad en la que aseguró que solo había circulado "200 metros". Sin embargo, las cámaras registraron un recorrido mayor, y él se negó a firmar el acta de infracción.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sancionó a un conductor que circuló a lo largo de más de un kilómetro por la banquina de la autopista Buenos Aires-La Plata. El procedimiento se realizó en el kilómetro 15,5, mano hacia la capital bonaerense, durante un operativo de patrullaje preventivo.
Según informó la cartera provincial, el automovilista avanzó por un sector destinado exclusivamente para emergencias, asistencia vial y el paso de vehículos de seguridad, con el aparente objetivo de evitar la congestión del tránsito. El recorrido fue registrado por las cámaras de alta definición instaladas en los móviles de fiscalización, que documentaron la maniobra hasta que el vehículo fue interceptado.
Al ser detenido, el conductor cuestionó el motivo de la infracción. "¿Una multa por qué?", preguntó. El agente respondió: "Porque venías por la banquina". Como justificación, el hombre sostuvo: "200 metros hice".
Mientras confeccionaba el acta, el inspector le respondió: "No señor, yo vengo atrás. ¿Firma o no firma, señor?". El automovilista rechazó firmar la infracción.
Luego volvió a insistir en que había recorrido entre 200 y 400 metros porque había ingresado desde Bernal. Sin embargo, el agente le respondió: "¿Sabés a cuánto estamos de Bernal acá? A un kilómetro y medio". Ante esa observación, el conductor respondió: "Dos cuadras o diez cuadras es lo mismo".
Desde el Ministerio recordaron que la banquina está reservada para situaciones de emergencia, asistencia mecánica y circulación de fuerzas de seguridad o servicios de auxilio.
En ese sentido, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, afirmó: "La banquina no es un carril para adelantarse ni para ganar unos minutos. Está destinada exclusivamente a emergencias y quien la utiliza indebidamente pone en riesgo la vida de todos".
El funcionario también aseguró que los operativos continuarán. "Vamos a seguir controlando y sancionando estas conductas porque nuestra prioridad es cuidar a cada bonaerense que circula por nuestras rutas", señaló.
La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial realiza patrullajes permanentes en rutas y autopistas provinciales mediante móviles equipados con cámaras y sistemas de fiscalización que permiten detectar y documentar infracciones en tiempo real.
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