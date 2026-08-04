El tiempo en el AMBA para este martes 4 de agosto

En el NEA se espera tiempo más inestable. Varias provincias podrían registrar tormentas y lluvias aisladas, especialmente en el noreste de la región. Las temperaturas seguirán siendo las más elevadas del país, con máximas de entre 24°C y 26°C y mínimas de 17°C a 18°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominará la nubosidad variable con bancos de niebla en distintos sectores y algunas lluvias aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre 19°C y 22°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 9°C y 14°C. Mendoza, San Juan y San Luis, continuará el tiempo estable con nubosidad parcial. Las temperaturas máximas rondarán entre 20°C y 21°C, con mínimas de 8°C a 11°C.

La región patagónica mantendrá un ambiente frío, aunque con algunas mejoras temporarias en el centro de la región. En el norte de la Patagonia las máximas alcanzarán entre 12°C y 16°C, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuegopersistirán las lluvias aisladas y el ambiente muy frío, con mínimas de 1°C a 2°C y máximas de apenas 4°C. En las Islas Malvinas también se esperan precipitaciones y temperaturas que no superarán los 4°C.