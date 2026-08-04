El tiempo en el AMBA para este martes 4 de agosto

El SMN anticipa para este martes una jornada no tan fría, pero con neblina durante la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 4 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo mayormente cubierto y presencia de bancos de niebla durante la mañana y la noche. No se esperan precipitaciones y la temperatura se mantendrá fresca, con una mínima de 12°C y una máxima de 15°C.
Para el miércoles continuarán las condiciones estables. Durante la mañana persistirá la niebla en algunos sectores, mientras que por la tarde habrá nubosidad variable con algunos momentos de sol. Hacia la noche volverá a aumentar la nubosidad. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 16°C, sin probabilidad de lluvias.
El jueves 6 se producirá un cambio en las condiciones del tiempo. Se esperan tormentas y lluvias aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70% durante el cierre de la jornada. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 16°C.
En el NOA predominarán las condiciones estables, aunque con presencia de bancos de niebla en algunos sectores durante la mañana. Las temperaturas serán agradables, con máximas de entre 24°C y 25°C y mínimas que oscilarán entre 13°C y 14°C.
En el NEA se espera tiempo más inestable. Varias provincias podrían registrar tormentas y lluvias aisladas, especialmente en el noreste de la región. Las temperaturas seguirán siendo las más elevadas del país, con máximas de entre 24°C y 26°C y mínimas de 17°C a 18°C.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominará la nubosidad variable con bancos de niebla en distintos sectores y algunas lluvias aisladas. Las temperaturas máximas estarán entre 19°C y 22°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 9°C y 14°C. Mendoza, San Juan y San Luis, continuará el tiempo estable con nubosidad parcial. Las temperaturas máximas rondarán entre 20°C y 21°C, con mínimas de 8°C a 11°C.
La región patagónica mantendrá un ambiente frío, aunque con algunas mejoras temporarias en el centro de la región. En el norte de la Patagonia las máximas alcanzarán entre 12°C y 16°C, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuegopersistirán las lluvias aisladas y el ambiente muy frío, con mínimas de 1°C a 2°C y máximas de apenas 4°C. En las Islas Malvinas también se esperan precipitaciones y temperaturas que no superarán los 4°C.
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