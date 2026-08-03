Sigue cerrado el Paso Cristo Redentor: advierten sobre la compleja situación

CNDC: SITUACION EN CRUCES FRONTERIZOS CON ARGENTINA

La información actualizada es de cierre total en Los Libertadores.

Congestión en Pino Hachado, por acumulación de camiones que no pueden pasar por Los Libertadores.

Cierre de tránsito de vehículos de carga en Cardenal Samoré. pic.twitter.com/bz1XcBQsQH — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) August 2, 2026

La CNDC precisó que el Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor-Los Libertadores acumula 18 días sin tránsito por la acumulación de nieve en la alta cordillera, y advirtió que, de persistir las malas condiciones climáticas, una alternativa posible sería el paso de Jama, en la frontera de la Segunda Región de Chile, aunque la calificó como “muy costosa y que genera importantes pérdidas de días para los viajes”.

El impacto económico sobre el sector del transporte de cargas es cuantificable. Ricardo Squartini, secretario de la Comisión Directiva de la Asociación Propietarios de Camiones Mendoza (Aprocam), estimó que cada camión detenido representa una pérdida aproximada de 450 dólares diarios, entre costos fijos y lucro cesante.

Según el relevamiento de Aprocam, en Uspallata hay alrededor de 600 camiones estacionados entre el Área de Control Integrado (ACI), la estación de servicio YPF y la estación Axion.

Entre 800 y 1.000 unidades más se distribuyen en distintas estaciones de servicio desde el Acceso Sur hasta el Arco de Desaguadero. Además, otros 1.500 camiones pertenecientes a empresas mendocinas permanecen en sus bases a la espera de la reapertura, ya que las empresas locales optaron por no ocupar espacios destinados a los transportistas que llegan desde otras provincias.