China: un robot humanoide golpeó a un niño durante un espectáculo

Un video registrado en un parque turístico de China muestra cómo un robot humanoide impactó contra un menor durante una exhibición. La familia denunció falta de asistencia tras el incidente.
Durante una presentación en un parque turístico de la provincia china de Sinkiang, un robot humanoide golpeó accidentalmente a un niño que se encontraba entre el público, en un episodio que quedó registrado en video y generó una fuerte repercusión en redes sociales.
Las imágenes muestran al robot ejecutando una maniobra que culmina con una patada que alcanza al menor. Tras el impacto, el niño se agacha y se retuerce por el dolor, mientras las personas presentes observan la escena.
El hecho ocurrió en el marco de un espectáculo abierto al público, donde el robot era una de las principales atracciones. La secuencia fue difundida ampliamente en internet y volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad en eventos que incluyen demostraciones de tecnología avanzada frente a espectadores.
Según denunciaron los padres del menor, el robot no actuaba de manera autónoma, sino que estaba siendo controlado por personal del lugar. Además, aseguraron que, una vez ocurrido el incidente, los responsables del espectáculo no brindaron asistencia ni mostraron preocupación por el estado del niño.
La principal crítica de los padres apunta a la reacción posterior al episodio. De acuerdo con su versión, tras el golpe no recibieron ayuda inmediata por parte de los organizadores ni explicaciones sobre lo sucedido.
Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre posibles lesiones sufridas por el menor ni sobre eventuales medidas adoptadas por los responsables del parque.
comentar