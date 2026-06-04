China: un robot humanoide golpeó a un niño durante un espectáculo

Según denunciaron los padres del menor, el robot no actuaba de manera autónoma, sino que estaba siendo controlado por personal del lugar. Además, aseguraron que, una vez ocurrido el incidente, los responsables del espectáculo no brindaron asistencia ni mostraron preocupación por el estado del niño.

Reclamos de la familia

La principal crítica de los padres apunta a la reacción posterior al episodio. De acuerdo con su versión, tras el golpe no recibieron ayuda inmediata por parte de los organizadores ni explicaciones sobre lo sucedido.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre posibles lesiones sufridas por el menor ni sobre eventuales medidas adoptadas por los responsables del parque.