Quién es la chef que cocina para Enzo Fernández y otras figuras de la Selección Argentina

Scarpa se convirtió en una de las chefs privadas más reconocidas del país gracias a un modelo de trabajo basado en la personalización de cada menú. Entre sus clientes figuran deportistas de alto rendimiento, artistas y celebridades que buscan planes alimenticios adaptados a sus exigencias profesionales y objetivos físicos.

Además de trabajar con Enzo Fernández, la cocinera también preparó comidas para otros integrantes de la Selección Argentina como Nicolás Tagliafico y Thiago Almada, quienes forman parte de la nómina convocada para el Mundial 2026. Su experiencia con atletas de elite la ubicó como una referente en un segmento cada vez más demandado.

Su carrera también incluye colaboraciones con artistas como María Becerra, Wos y Nathy Peluso y en paralelo, construyó una importante comunidad digital a través de TikTok e Instagram, donde suele compartir parte de su trabajo diario y mostrar, con autorización de sus clientes, algunos aspectos de los menús que diseña para cada uno.

Con más de 700 mil seguidores en redes sociales y el reciente lanzamiento de su propio libro, Lucía Scarpa consolidó una marca personal que trasciende el ámbito gastronómico. Mientras acompaña la preparación alimentaria de figuras del deporte y el espectáculo, continúa sumando visibilidad a partir de historias como la de Enzo Fernández, uno de los nombres más importantes del fútbol argentino actual.