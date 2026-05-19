Helmut Ditsch reclama la devolución de su obra retirada de Casa Rosada: "Es un ataque al patrimonio"

“No sé dónde está la obra”

Desde Europa, donde reside actualmente, Ditsch aseguró que lleva semanas intentando obtener respuestas de la Secretaría General de Presidencia y del área de patrimonio cultural, pero que no recibió contestación.

“Me enteré de que había sido descolgada por una nota periodística. Desde ese día envié mails y mensajes y nadie responde”, sostuvo el artista desde Vaduz, en Liechtenstein.

El pintor afirmó que la situación le generó un fuerte desgaste emocional. “Me costó mucho estrés, me enfermé”, expresó.

Además, vinculó la decisión de retirar el cuadro con el debate político alrededor de la Ley de Glaciares y cuestionó al Gobierno nacional. “Esto no es un ataque contra mi obra, sino contra el patrimonio cultural”, señaló.

Ditsch es reconocido internacionalmente por sus gigantescas pinturas hiperrealistas de paisajes naturales, especialmente glaciares argentinos. De hecho, algunas de sus obras alcanzaron cifras millonarias en ventas internacionales, convirtiéndolo en uno de los artistas argentinos más cotizados del mundo.

El propio artista recordó que una empresa europea llegó a pagar 1,5 millones de dólares por otra de sus representaciones del Glaciar Perito Moreno.

“Estoy haciendo patria fuera del país, pintando la soberanía argentina, mientras acá sacan la obra como si fuera una figurita”, cuestionó.

El destino que imagina para la pintura

Mientras espera una respuesta oficial sobre el paradero del cuadro, Ditsch ya piensa en un nuevo destino para la obra.

“Quiero que esté en un lugar público donde a la gente le haga bien verla”, explicó. Entre las opciones mencionó hospitales, paseos culturales y hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuyos representantes, según contó ya manifestaron interés en recibirla.