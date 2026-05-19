Helmut Ditsch reclama la devolución de su obra retirada de Casa Rosada: "Es un ataque al patrimonio"

El artista argentino radicado en Austria denunció que la pintura sobre el Glaciar Perito Moreno fue descolgada tras 13 años y asegura que Presidencia no responde sus reclamos.
“Che, no se roben mi obra. Tienen derecho a descolgarla, pero la obligación de devolverla”. Con esa frase, el pintor argentino Helmut Ditsch hizo público su reclamo luego de enterarse de que una de sus emblemáticas pinturas sobre el Glaciar Perito Moreno fue retirada de la Casa Rosada, donde permaneció exhibida durante más de 13 años.
El conflicto gira en torno a la obra “The triumph of natura Glaciar Perito Moreno”, un óleo de grandes dimensiones valuado en cientos de miles de euros, que había sido cedido en comodato al Estado nacional para su exhibición en la sede de Gobierno.
Según documentación difundida por el propio artista, en agosto de 2013 la Presidencia de la Nación recibió una copia de alta calidad de la pintura para ser expuesta en la Casa Rosada, bajo un acuerdo en el que el Estado debía garantizar su conservación y devolverla cuando el autor lo solicitara.
Desde Europa, donde reside actualmente, Ditsch aseguró que lleva semanas intentando obtener respuestas de la Secretaría General de Presidencia y del área de patrimonio cultural, pero que no recibió contestación.
“Me enteré de que había sido descolgada por una nota periodística. Desde ese día envié mails y mensajes y nadie responde”, sostuvo el artista desde Vaduz, en Liechtenstein.
El pintor afirmó que la situación le generó un fuerte desgaste emocional. “Me costó mucho estrés, me enfermé”, expresó.
Además, vinculó la decisión de retirar el cuadro con el debate político alrededor de la Ley de Glaciares y cuestionó al Gobierno nacional. “Esto no es un ataque contra mi obra, sino contra el patrimonio cultural”, señaló.
Ditsch es reconocido internacionalmente por sus gigantescas pinturas hiperrealistas de paisajes naturales, especialmente glaciares argentinos. De hecho, algunas de sus obras alcanzaron cifras millonarias en ventas internacionales, convirtiéndolo en uno de los artistas argentinos más cotizados del mundo.
El propio artista recordó que una empresa europea llegó a pagar 1,5 millones de dólares por otra de sus representaciones del Glaciar Perito Moreno.
“Estoy haciendo patria fuera del país, pintando la soberanía argentina, mientras acá sacan la obra como si fuera una figurita”, cuestionó.
Mientras espera una respuesta oficial sobre el paradero del cuadro, Ditsch ya piensa en un nuevo destino para la obra.
“Quiero que esté en un lugar público donde a la gente le haga bien verla”, explicó. Entre las opciones mencionó hospitales, paseos culturales y hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuyos representantes, según contó ya manifestaron interés en recibirla.
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