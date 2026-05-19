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La fuerte reacción de una directora en plena clase quedó grabada y se viralizó

La mujer ingresó al aula para frenar disturbios entre los alumnos y terminó protagonizando una fuerte discusión que quedó grabada por una estudiante.

Un episodio ocurrido dentro de un aula generó repercusión en redes sociales luego de que se difundiera un video donde una directora enfrenta de manera agresiva a un grupo de alumnos por problemas de conducta.

La secuencia fue filmada por una estudiante con un celular y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas. Aunque inicialmente se aseguró que el hecho había sucedido en una escuela de Río Negro, desde el Ministerio de Educación provincial negaron esa versión y aclararon que el establecimiento no pertenece al sistema educativo rionegrino.

Creen que soy una bruja No conocen lo peor de mí el video de una

Mientras intentaba poner calma, uno de los alumnos siguió moviendo el banco y haciendo ruido, situación que provocó la reacción de la mujer. En ese momento, pateó el pupitre del estudiante y le habló delante de todos sus compañeros.

“¿Vas a seguir molestando?”, le recriminó, visiblemente alterada.

Instantes más tarde llegó la frase que más repercusión generó en redes: “¿Ustedes creen que soy una bruja? No conocen lo peor de mí”.

La directora también defendió a los docentes y cuestionó el comportamiento del curso. “No voy a permitir que maltraten a los profesores”, expresó durante el reto.

El uso de celulares también generó discusión

En otro tramo del video, la mujer le exige a un estudiante que guarde el teléfono celular y recuerda que existe una normativa que restringe su utilización durante las clases.

La situación siguió escalando cuando uno de los alumnos mencionó la posibilidad de recurrir al Ministerio de Educación. Lejos de mostrarse preocupada, la directora respondió que podían hacerlo “cuando quisieran”.

Tras la viralización de las imágenes, el Ministerio de Educación de Río Negro emitió un comunicado oficial para desligarse del episodio.

“El establecimiento y las personas que aparecen en el video no pertenecen a la provincia”, señalaron desde la cartera educativa.

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