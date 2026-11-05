Cómo funcionarán los subtes durante la visita del Papa León XIV a Buenos Aires

Línea A: el servicio operará entre San Pedrito y Sáenz Peña. No estarán habilitadas las estaciones Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.

Línea B: circulará entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay. Permanecerán cerradas Medrano (por obras), Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón.

Línea C: funcionará entre Constitución y Diagonal Norte, donde los pasajeros únicamente podrán descender. No estarán disponibles Lavalle e Independencia (ambas por obras), Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.

Línea D: tendrá servicio entre Congreso de Tucumán y Tribunales. Las estaciones Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón permanecerán cerradas.

Línea E: circulará entre Plaza de los Virreyes y San José. No funcionarán Urquiza y Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

Línea H: realizará el recorrido entre Hospitales y Facultad de Derecho. Las estaciones Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1° estarán cerradas.

Cómo funcionará el subte el martes 10 de noviembre

Para el martes está previsto que todas las estaciones de la red estén habilitadas, con excepción de aquellas que continúen cerradas por trabajos de infraestructura. Las líneas circularán con los horarios habituales de un día hábil.

De todas formas, ante eventuales inconvenientes de seguridad, aglomeraciones de pasajeros o dificultades operativas, las autoridades podrán implementar nuevamente el esquema de restricciones aplicado durante el domingo y el lunes.

La Línea D extenderá su horario hasta la madrugada

En el marco de la Misa de Jóvenes, prevista para el martes en la intersección de las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta, se dispuso un servicio especial para facilitar la salida de los asistentes.

La Línea D funcionará hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles y contará con dos recorridos diferenciados:

Hacia Catedral: los pasajeros podrán abordar en Plaza Italia y descender en Pueyrredón y 9 de Julio, estaciones habilitadas exclusivamente para el descenso.

Hacia Congreso de Tucumán: se podrá subir en Palermo y bajar en Juramento y Olleros, que también funcionarán únicamente para el egreso de usuarios.

Por su parte, la Línea H ofrecerá un servicio especial para facilitar la conexión con la Línea D. Las estaciones Pueyrredón y Once estarán habilitadas solamente para el descenso de pasajeros.