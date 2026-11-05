Cómo funcionarán los subtes durante la visita del Papa León XIV a Buenos Aires

El servicio tendrá modificaciones y estaciones cerradas desde el domingo 8 de noviembre. Además, la línea D extenderá su horario hasta la madrugada del miércoles por la Misa de Jóvenes.
Ante la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un esquema especial de funcionamiento para la red de subterráneos, debido a las misas que encabezará el Sumo Pontífice el lunes 9 y el martes 10 de noviembre en el barrio de Palermo.
Por motivos de seguridad, el servicio tendrá restricciones y varias estaciones permanecerán cerradas en las distintas líneas.
El operativo comenzará el domingo 8 de noviembre a las 12 y continuará durante el lunes desde el inicio de la jornada. En cambio, para el martes está previsto que la red funcione con todas sus estaciones habilitadas, excepto aquellas que se encuentran cerradas por obras.
Desde el mediodía del domingo, los subtes circularán con recorridos reducidos y funcionarán de acuerdo con los siguientes esquemas:
Línea A: el servicio operará entre San Pedrito y Sáenz Peña. No estarán habilitadas las estaciones Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.
Línea B: circulará entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay. Permanecerán cerradas Medrano (por obras), Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón.
Línea C: funcionará entre Constitución y Diagonal Norte, donde los pasajeros únicamente podrán descender. No estarán disponibles Lavalle e Independencia (ambas por obras), Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.
Línea D: tendrá servicio entre Congreso de Tucumán y Tribunales. Las estaciones Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón permanecerán cerradas.
Línea E: circulará entre Plaza de los Virreyes y San José. No funcionarán Urquiza y Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.
Línea H: realizará el recorrido entre Hospitales y Facultad de Derecho. Las estaciones Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1° estarán cerradas.
Para el martes está previsto que todas las estaciones de la red estén habilitadas, con excepción de aquellas que continúen cerradas por trabajos de infraestructura. Las líneas circularán con los horarios habituales de un día hábil.
De todas formas, ante eventuales inconvenientes de seguridad, aglomeraciones de pasajeros o dificultades operativas, las autoridades podrán implementar nuevamente el esquema de restricciones aplicado durante el domingo y el lunes.
En el marco de la Misa de Jóvenes, prevista para el martes en la intersección de las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta, se dispuso un servicio especial para facilitar la salida de los asistentes.
La Línea D funcionará hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles y contará con dos recorridos diferenciados:
Hacia Catedral: los pasajeros podrán abordar en Plaza Italia y descender en Pueyrredón y 9 de Julio, estaciones habilitadas exclusivamente para el descenso.
Hacia Congreso de Tucumán: se podrá subir en Palermo y bajar en Juramento y Olleros, que también funcionarán únicamente para el egreso de usuarios.
Por su parte, la Línea H ofrecerá un servicio especial para facilitar la conexión con la Línea D. Las estaciones Pueyrredón y Once estarán habilitadas solamente para el descenso de pasajeros.
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