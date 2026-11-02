Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte con solo presentar el DNI

La gestión se realiza mediante un formulario disponible en la web: https://buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados.

También se puede hacer en forma presencial y sin turno previo en las oficinas de atención a jubilados de las respectivas sedes comunales.

Para completar la solicitud, será necesario informar datos personales básicos —nombre, dirección, CUIL y teléfono— y adjuntar una foto del Documento Nacional de Identidad y del último recibo de haberes.

El vecino deberá declarar, además, que no recibe otros ingresos de ninguna naturaleza, aparte de los haberes previsionales que informa.

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios recibirán una notificación por WhatsApp. A partir de ese momento, podrán utilizar su DNI en los validadores de los molinetes Multipago habilitados en las estaciones de subte para acceder al servicio gratuito.

Esta ayuda forma parte del proceso de modernización de los servicios de transporte público de la Ciudad y busca facilitar el acceso a los beneficios vigentes para personas mayores.

La incorporación del DNI como medio de validación permitirá simplificar el uso cotidiano del beneficio y ofrecer una alternativa más accesible para quienes utilizan el subte, sin depender de una tarjeta o aplicación específica.