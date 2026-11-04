El encuentro tuvo lugar en el Vaticano y se limitó a unas cuantas palabras amenas. El Santo Padre se prepara para iniciar la gira por América Latina, que también lo llevará a Uruguay y Perú.
El Papa León XIV recibió este miércoles al músico Bob Dylan en el Vaticano. El Santo Padre, que el próximo domingo 8 de noviembre llegará a la Argentina, le regaló un rosario, mientras que el artista estadounidense le obsequió su autobiografía 'Chronicles: Volume One'.
De acuerdo con el Vatican News, la cita entre León XIV y Dylan fue breve y se limitó a unos saludos y unas cuantas palabras amenas. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 2017, el músico se encuentra de gira en Italia, en una escala de su tour 'Rough and Rowdy Ways'.
El Sumo Pontífice ya había citado años atrás algunas de las letras de Dylan en el prólogo del libro 'Desarmados y desarmando: la paz es un don'. En ese entonces, usó una frase del artista norteamericano para lanzar una advertencia contra el rearme mundial y las armas nucleares.
"Te odio porque eres obra del hombre, propiedad del hombre y manejada por el hombre", citó el Santo Padre de la canción 'Go away you bomb', compuesta por Dylan en 1963, en pleno apogeo de las tensiones por la Guerra Fría. Aquella canción nunca se grabó de manera oficial, ni se incluyó en ningún álbum.
La visita del Santo Padre, que formará parte de su gira por Uruguay y Perú, comenzará el próximo domingo. Llegará al Aeroparque alrededor de las 16.30 y, media hora después, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.
A las 17:50 está prevista la cumbre con presidente Javier Milei en Casa Rosada, y, a las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.
La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15, al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.
El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30 y la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella para las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
El pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo. Luego viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje apostólico.
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