Dylan fue recibido por el Papa en medio de una gira por Italia.

La agenda del Papa León XIV en la Argentina

La visita del Santo Padre, que formará parte de su gira por Uruguay y Perú, comenzará el próximo domingo. Llegará al Aeroparque alrededor de las 16.30 y, media hora después, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

A las 17:50 está prevista la cumbre con presidente Javier Milei en Casa Rosada, y, a las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 4, 2026

La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15, al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30 y la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella para las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo. Luego viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje apostólico.