Con las "sobras" del resto del mundo, H&M llega a la Argentina

H&M ofrecerá las prendas de su marca junto a otras firmas de indumentaria, cosméticos y accesorios, aunque no se trata de un desembarco oficial, como el que hizo en Chile, en 2013, o Uruguay, donde abrió locales propios.

"En el caso de H&M no tenemos la licencia de la marca, sino únicamente la autorización para la venta de sobrestock que les quedó de otros mercados. A esta mercadería se la compramos a mayoristas y lo importante es destacar que no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock", explicó el empresario Arturo Alacahan a La Nación.

La llegada de esta firma se suma al reciente anuncio del desembarco oficial de Carter's, la marca estadounidense de ropa para bebés. En las próximas semanas, abrirá en Córdoba y luego en La Plata, Rosario y Mar del Plata.

Actualmente, la marca está presente en 72 mercados con 4.900 locales y tiene otras ocho marcas, además de H&M (COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET y Afound)

El Luján Walk Shopping Center, por su parte, ocupa 13.000 metros cuadrados en un espacio de cinco hectáreas donde habrá con un complejo de cines Village, un Walmart y un parking con 680 cocheras gratuitas y contará con 20 locales, incluido el Luxury Outlet de 1.000 metros cuadrados.