Conmoción en 9 de Julio por la muerte de un empresario en un accidente

Luego de recibirse el alerta sobre el accidente, hasta el lugar se trasladaron Bomberos Voluntarios de Dudignac y efectivos policiales. Al arribar, los equipos de emergencia constataron que el conductor había fallecido.

También participaron del operativo integrantes de Policía Científica y autoridades judiciales, que realizaron las primeras actuaciones para intentar establecer la mecánica del siniestro. Las tareas se extendieron durante varias horas debido a las pericias y a las dificultades para retirar la camioneta del lugar donde había quedado volcada.

La investigación del accidente

Hasta el momento no fueron informadas oficialmente las causas que llevaron a Farías a perder el control de la Amarok. La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste y posterior vuelco.

La muerte del empresario generó una fuerte repercusión en 9 de Julio y otras localidades del noroeste bonaerense, donde era conocido por su actividad comercial. También mantenía vínculos personales y empresariales con Los Toldos.

Quién era la víctima

Farías se desempeñaba como gerente de Autosport, una firma dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados y con presencia en 9 de Julio y Bolívar.

Además, había mantenido una estrecha relación con el fútbol de la región y durante un período estuvo vinculado al Club Compañía General Buenos Aires de Patricios.

Tras conocerse la noticia, la institución expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento y recordó el paso del empresario por la entidad. “Dejó una huella imborrable en la institución de Patricios”, señalaron desde el club.

La entidad destacó además los logros deportivos alcanzados durante aquella etapa y remarcó el compromiso que Farías mantuvo con el club. “Su compromiso y trayectoria quedarán en el recuerdo de todos quienes compartieron el camino dentro del club”, expresaron.

Finalmente, Compañía General Buenos Aires transmitió sus condolencias y acompañó a familiares, amigos y seres queridos del empresario ante su repentina muerte.