Santa Fe: denuncian a un influencer por matar aves protegidas y mostrarlas en las redes sociales

Según el informe del Ceydas, en el material recolectado se evidencia la matanza de al menos diez especies de aves acuáticas -entre ellas el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado-, además de especímenes bajo especial protección provincial y nacional como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo. Las irregularidades se agravan al constatarse que las cacerías se habrían llevado a cabo fuera de la temporada permitida, en zonas estrictamente prohibidas para la actividad y sin la licencia correspondiente.