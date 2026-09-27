Santa Fe: denuncian a un influencer por matar aves protegidas y mostrarlas en las redes sociales

Se trata de Milton Fabricio Espeche. La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. La cacería se habría llevado a cabo en la Laguna Setúbal.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe presentó una denuncia penal contra un hombre acusado de cazar ilegalmente aves acuáticas en la Laguna Setúbal y exhibir las capturas a través de sus redes sociales.
La presentación judicial se concretó tras una investigación previa realizada por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas). El acusado, identificado como Milton Fabricio Espeche, habría registrado y publicado durante meses imágenes de sus actividades en la costa este de la laguna, frente a la tradicional costanera santafesina.
Según el informe del Ceydas, en el material recolectado se evidencia la matanza de al menos diez especies de aves acuáticas -entre ellas el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado-, además de especímenes bajo especial protección provincial y nacional como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo. Las irregularidades se agravan al constatarse que las cacerías se habrían llevado a cabo fuera de la temporada permitida, en zonas estrictamente prohibidas para la actividad y sin la licencia correspondiente.
"Subió durante varios meses y con absoluta impunidad a sus redes sociales fotos y filmaciones de sus cacerías en la costa este de la Laguna Setúbal", denunciaron desde la organización. También destacaron que los hechos ocurrieron a poca distancia de la sede del Ministerio, ubicada en las inmediaciones de la Laguna Setúbal.
Ante la gravedad de los hechos, la cartera ambiental conducida por Enrique Estévez formalizó la denuncia por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna. Mientras la organización ambientalista puso todo el material probatorio a disposición de la Justicia, desde el Ministerio remarcaron la importancia del compromiso ciudadano y las denuncias para combatir el tráfico ilegal, la caza furtiva y el maltrato animal en la región.
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