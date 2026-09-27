Google cumple 28 años: cuál fue el origen del buscador y por qué se llama así

Desde su lanzamiento en 1998, transformó la manera de encontrar información en Internet. La influencia que alcanzó el buscador en la vida cotidiana fue tal que, incluso, dio origen al verbo “googlear”.
lGoogle está de festejo. El gigante de Internet celebra este domingo 27 de septiembre su 28° aniversario, una fecha que la compañía conmemora con un nuevo Doodle interactivo que recupera parte de la estética de sus primeros años.
“¡Este Doodle celebra el 28.º aniversario de Google!”, anuncia la compañía. La ilustración presenta un logotipo inspirado en los comienzos de la empresa e invita a los usuarios a conocer más sobre su historia, su cultura y algunos de sus momentos más destacados a través de un cuestionario interactivo.
La historia del buscador comenzó en 1996, cuando Larry Page y Sergey Brin, por entonces estudiantes de la Universidad de Stanford, comenzaron a desarrollar el proyecto en un garaje de California. Dos años más tarde, el 27 de septiembre de 1998, Google fue presentado oficialmente y, enseguida, comenzó a transformar la manera en que las personas buscaban y encontraban información en Internet.
La influencia que alcanzó el buscador en la vida cotidiana fue tal que, incluso, dio origen al verbo “googlear”, utilizado para referirse a la acción de buscar información en Internet. Ahora bien, ¿de dónde proviene el nombre Google? Se trata de un juego de palabras inspirado en “gúgol”, el término matemático que representa al número 1 seguido de 100 ceros. La elección hacía referencia a la enorme cantidad de información que la compañía pretendía organizar y poner al alcance de los usuarios.
Tras su salida a la Bolsa en 2004, la empresa aceleró su expansión y diversificó su oferta de servicios. Ese mismo año lanzó Gmail, que sorprendió por su capacidad de almacenamiento para la época. En 2005 llegó Google Maps y, luego, la compañía adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares.
El lanzamiento de Google Chrome en 2008 y la expansión de Android como sistema operativo para dispositivos móviles ampliaron todavía más el ecosistema de la empresa. En paralelo, Google consolidó su presencia en Mountain View y, en 2015, concretó una profunda reorganización corporativa con la creación de Alphabet Inc., su empresa matriz. Ese mismo año, Sundar Pichai asumió como CEO de Google.
En los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) pasó a ocupar un lugar central en la estrategia de la compañía. Tecnologías como BERT y la familia de modelos Gemini permitieron avanzar en la comprensión del lenguaje y sumar herramientas de inteligencia artificial generativa a productos como el buscador, Gmail y Google Docs. Para acompañar ese desarrollo, Google también destinó importantes recursos a las unidades de procesamiento tensorial (TPU), su hardware diseñado específicamente para tareas de aprendizaje automático.
Con estas inversiones, la compañía busca desarrollar capacidades de inteligencia artificial cada vez más rápidas, útiles y accesibles para millones de usuarios.