Google cumple 28 años: cuál fue el origen del buscador y por qué se llama así

Tras su salida a la Bolsa en 2004, la empresa aceleró su expansión y diversificó su oferta de servicios. Ese mismo año lanzó Gmail, que sorprendió por su capacidad de almacenamiento para la época. En 2005 llegó Google Maps y, luego, la compañía adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares.

El lanzamiento de Google Chrome en 2008 y la expansión de Android como sistema operativo para dispositivos móviles ampliaron todavía más el ecosistema de la empresa. En paralelo, Google consolidó su presencia en Mountain View y, en 2015, concretó una profunda reorganización corporativa con la creación de Alphabet Inc., su empresa matriz. Ese mismo año, Sundar Pichai asumió como CEO de Google.

Actualmente, la Inteligencia Artificial ocupa un lugar clave en la estrategia de desarrollo de Google.

En los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) pasó a ocupar un lugar central en la estrategia de la compañía. Tecnologías como BERT y la familia de modelos Gemini permitieron avanzar en la comprensión del lenguaje y sumar herramientas de inteligencia artificial generativa a productos como el buscador, Gmail y Google Docs. Para acompañar ese desarrollo, Google también destinó importantes recursos a las unidades de procesamiento tensorial (TPU), su hardware diseñado específicamente para tareas de aprendizaje automático.

Con estas inversiones, la compañía busca desarrollar capacidades de inteligencia artificial cada vez más rápidas, útiles y accesibles para millones de usuarios.