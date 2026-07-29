Cristina Kirchner publicó una carta abierta para cuestionar su condena en la causa Vialidad

"La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria", aseguró, al sostener que el verdadero objetivo de la condena es impedir que una parte de la sociedad pueda volver a elegir el proyecto político que ella representa.

En ese sentido, remarcó que la proscripción de un dirigente político no afecta únicamente a esa persona, sino también los derechos políticos de los ciudadanos. "Cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino", afirmó.

Además, sostuvo que el denominado lawfare constituye una amenaza para las democracias actuales porque convierte al sistema judicial en una herramienta para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados en las urnas.

Cuestionamientos al proceso judicial

En otro tramo del documento, Cristina Kirchner afirmó que durante el proceso también fue víctima de un "machismo estructural" presente en sectores del Poder Judicial.

Según expresó, fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por haber ejercido el liderazgo siendo mujer. Incluso recordó el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que ese hecho estuvo vinculado con el clima de hostilidad que, según denunció, se construyó en torno a su figura.

Asimismo, confirmó que incorporó a su equipo de defensa al abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y al jurista brasileño Rafael Valim, quien participó en la estrategia jurídica del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La exmandataria aseguró que los jueces que intervinieron en su juzgamiento deberán responder ahora "ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales".

El mensaje a la militancia

Sobre el final de la carta, Cristina Kirchner dejó un mensaje dirigido a sus seguidores y aseguró que continuará defendiendo su inocencia.

"Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina", expresó.

También pidió "no bajar los brazos" ni permitir que "les roben la esperanza" y sostuvo que "ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular".

El cierre del texto incluyó una frase que generó repercusión política: "Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos", una expresión que fue interpretada como un mensaje hacia la militancia en medio de las especulaciones sobre el futuro del peronismo.