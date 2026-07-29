Cristina Kirchner publicó una carta abierta para cuestionar su condena en la causa Vialidad

La expresidenta anunció que presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, denunció una persecución judicial y afirmó que buscan proscribirla de la vida política.
Cristina Kirchner difundió este miércoles una extensa carta abierta para explicar por qué decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. En el documento, sostuvo que fue víctima de una persecución política y judicial, denunció graves violaciones a sus derechos fundamentales y afirmó que la verdadera finalidad de la sentencia es impedir su participación en la vida política.
La presentación fue realizada mediante una comunicación individual ante el organismo internacional, luego de que la exmandataria agotara las instancias judiciales en la Argentina. Según explicó, busca que el caso sea analizado bajo los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En el inicio de la carta, Cristina Kirchner aseguró que las decisiones judiciales dictadas en su contra no tienen como destinataria únicamente a su persona, sino también al proyecto político que representa. "Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre", escribió.
La expresidenta sostuvo que el proceso judicial estuvo atravesado por un uso político de la Justicia y afirmó que existe un patrón que se repite en distintos países para desplazar a dirigentes con respaldo electoral.
"La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria", aseguró, al sostener que el verdadero objetivo de la condena es impedir que una parte de la sociedad pueda volver a elegir el proyecto político que ella representa.
En ese sentido, remarcó que la proscripción de un dirigente político no afecta únicamente a esa persona, sino también los derechos políticos de los ciudadanos. "Cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino", afirmó.
Además, sostuvo que el denominado lawfare constituye una amenaza para las democracias actuales porque convierte al sistema judicial en una herramienta para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados en las urnas.
En otro tramo del documento, Cristina Kirchner afirmó que durante el proceso también fue víctima de un "machismo estructural" presente en sectores del Poder Judicial.
Según expresó, fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por haber ejercido el liderazgo siendo mujer. Incluso recordó el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que ese hecho estuvo vinculado con el clima de hostilidad que, según denunció, se construyó en torno a su figura.
Asimismo, confirmó que incorporó a su equipo de defensa al abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y al jurista brasileño Rafael Valim, quien participó en la estrategia jurídica del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La exmandataria aseguró que los jueces que intervinieron en su juzgamiento deberán responder ahora "ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales".
Sobre el final de la carta, Cristina Kirchner dejó un mensaje dirigido a sus seguidores y aseguró que continuará defendiendo su inocencia.
"Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina", expresó.
También pidió "no bajar los brazos" ni permitir que "les roben la esperanza" y sostuvo que "ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular".
El cierre del texto incluyó una frase que generó repercusión política: "Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos", una expresión que fue interpretada como un mensaje hacia la militancia en medio de las especulaciones sobre el futuro del peronismo.
comentar