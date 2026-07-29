La Matanza celebra 423 años con foco en educación, producción e innovación

La infraestructura también forma parte de los proyectos que el municipio considera estratégicos para los próximos años. Entre ellos se encuentran el nuevo polideportivo de Virrey del Pino, destinado a fortalecer la práctica deportiva y la inclusión social, y el Hospital Veterinario municipal de Gregorio de Laferrere, que brindará atención pública y gratuita para animales. A esto se suma el fortalecimiento del sistema de prevención mediante la incorporación de tecnología y el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), desde donde se coordinan las tareas de vigilancia y asistencia en todo el distrito.