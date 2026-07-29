La Matanza celebra 423 años con foco en educación, producción e innovación

El municipio destaca su crecimiento en infraestructura, desarrollo tecnológico, formación universitaria y generación de empleo como ejes de una estrategia sostenida.
La Matanza celebra su 423° aniversario con un balance centrado en el desarrollo de políticas de educación, producción, infraestructura e innovación impulsadas durante las últimas décadas. Con más de 2,5 millones de habitantes, el municipio resalta el crecimiento sostenido alcanzado en ese período y sostiene una estrategia orientada a consolidar mejoras estructurales en distintas áreas, aun en un contexto económico complejo. La gestión encabezada por el intendente Fernando Espinoza pone el foco en la incorporación de nuevas tecnologías y en la ampliación de oportunidades para los vecinos.
Uno de los principales ejes del distrito es la educación, con iniciativas que abarcan desde el nivel inicial hasta la universidad. La Matanza fue reconocida por la UNESCO como Ciudad del Aprendizaje y desarrolla programas de entrega gratuita de libros, útiles escolares, computadoras, tablets y kits de robótica, además de impulsar la formación docente. El sistema educativo se complementa con la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y el Centro Universitario de la Innovación (CUDI), dos instituciones públicas que reúnen a más de 95 mil estudiantes y consolidan al distrito como un polo universitario del conurbano bonaerense.
En materia productiva, el municipio recuerda que fue declarado por ley como Capital Nacional de la Producción y el Trabajo y destaca la actividad de más de 7.500 empresas, pymes y emprendimientos instalados en su territorio. Según los datos oficiales, La Matanza representa el 15% del Producto Bruto Industrial de la Argentina y concentra compañías de distintos sectores. En paralelo, avanza la construcción del Polo Científico y Tecnológico en Ciudad Evita, un proyecto que apunta a impulsar investigaciones, promover el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial y generar más de 10.000 nuevos puestos de trabajo.
La infraestructura también forma parte de los proyectos que el municipio considera estratégicos para los próximos años. Entre ellos se encuentran el nuevo polideportivo de Virrey del Pino, destinado a fortalecer la práctica deportiva y la inclusión social, y el Hospital Veterinario municipal de Gregorio de Laferrere, que brindará atención pública y gratuita para animales. A esto se suma el fortalecimiento del sistema de prevención mediante la incorporación de tecnología y el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), desde donde se coordinan las tareas de vigilancia y asistencia en todo el distrito.
Desde el gobierno local sostienen que estas iniciativas forman parte de un modelo de desarrollo que busca potenciar la educación, la innovación, la producción y la infraestructura como herramientas para mejorar la calidad de vida de la población. En ese marco, remarcan que el crecimiento del distrito se apoya en el trabajo de sus vecinos, el fortalecimiento del entramado productivo y la inversión en proyectos orientados a consolidar el desarrollo económico y social de La Matanza.
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