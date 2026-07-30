Video: acusan a un cuidador de maltratar a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata

Fue despedido e imputado por lesiones leves. Las agresiones físicas y verbales quedaron registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento.
Un cuidador de un geriátrico de Mar del Plata fue despedido e imputado por el delito de lesiones leves tras ser acusado de maltratar física y verbalmente a dos adultas mayores. La denuncia fue realizada por las autoridades del establecimiento, que entregaron a la Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió en una residencia ubicada sobre la calle Funes al 1700. Según la investigación, el empleado Nicolás Gastón Cichero agredió a dos mujeres alojadas en el lugar mientras las asistía durante la comida.
De acuerdo con la denuncia, en uno de los episodios golpeó a una de las residentes con una cuchara, provocándole un corte superficial en el labio. Tras revisar las filmaciones, la dirección del geriátrico decidió despedirlo y presentar las pruebas ante la Justicia.
Además de las agresiones físicas, las imágenes habrían captado insultos y amenazas dirigidas a las víctimas. Entre las frases que se le atribuyen al cuidador figuran: "¿Por qué no te morís?", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas".
Según la denuncia, los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio alrededor de las 19. Mientras alimentaba a dos mujeres que permanecían en sillas de ruedas, una de ellas intentó comer por sus propios medios. En ese momento, el acusado le habría bajado el brazo de forma brusca, le exigió que abriera la boca y la obligó a ingerir el alimento mediante un movimiento violento de la cabeza.
La causa quedó caratulada como "lesiones leves" y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno. La investigación continúa para determinar las responsabilidades del acusado y establecer si existieron otros episodios de maltrato dentro del establecimiento.
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