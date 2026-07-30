Video: acusan a un cuidador de maltratar a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio alrededor de las 19. Mientras alimentaba a dos mujeres que permanecían en sillas de ruedas, una de ellas intentó comer por sus propios medios. En ese momento, el acusado le habría bajado el brazo de forma brusca, le exigió que abriera la boca y la obligó a ingerir el alimento mediante un movimiento violento de la cabeza.

La causa quedó caratulada como "lesiones leves" y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno. La investigación continúa para determinar las responsabilidades del acusado y establecer si existieron otros episodios de maltrato dentro del establecimiento.