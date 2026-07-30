El tiempo en el AMBA para este jueves 30 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se prevé un panorama con nubosidad variable y temperaturas templadas. Las máximas rondarán entre los 17°C y 23°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 6°C y 10°C. Sobre el este de la región podrían registrarse lluvias y chaparrones aislados, especialmente entre el viernes y el sábado.Mendoza, San Juan y San Luis, el tiempo continuará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas. Registrarán máximas de entre 18°C y 25°C, con mínimas que oscilarán entre 9°C y 14°C.

La Patagonia seguirá presentando las temperaturas más bajas del país. En Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego las máximas estarán entre 1°C y 10°C, mientras que las mínimas descenderán hasta -6°C en algunos sectores. Además, se esperan lluvias sobre el norte patagónico y precipitaciones de lluvia y nieve en el extremo sur, especialmente en Tierra del Fuego y zonas cercanas a las Islas Malvinas.