El tiempo en el AMBA para este jueves 30 de julio

El SMN anticipa para este jueves una jornada fresca, pero sin probabilidad de lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 30 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con tiempo estable y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 17°C, sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada.
Para el viernes 31 se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La mañana transcurrirá con abundante nubosidad, pero hacia la tarde y la noche aumentará la inestabilidad con tormentas y lluvias. La temperatura oscilará entre los 12°C de mínima y los 20°C de máxima.
El sábado 1 de agosto continuará la inestabilidad durante las primeras horas del día, con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Sin embargo, hacia la tarde mejorarán las condiciones con cielo parcialmente nublado. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 19°C.
En el NOA y el NEA predominará la nubosidad variable, con algunos períodos de sol y temperaturas muy agradables para la época del año. Las máximas se ubicarán entre 23°C y 30°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 11°C y 17°C. En el noreste argentino se espera el ambiente más cálido del país, con registros cercanos a los 30°C.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se prevé un panorama con nubosidad variable y temperaturas templadas. Las máximas rondarán entre los 17°C y 23°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 6°C y 10°C. Sobre el este de la región podrían registrarse lluvias y chaparrones aislados, especialmente entre el viernes y el sábado.Mendoza, San Juan y San Luis, el tiempo continuará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas. Registrarán máximas de entre 18°C y 25°C, con mínimas que oscilarán entre 9°C y 14°C.
La Patagonia seguirá presentando las temperaturas más bajas del país. En Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego las máximas estarán entre 1°C y 10°C, mientras que las mínimas descenderán hasta -6°C en algunos sectores. Además, se esperan lluvias sobre el norte patagónico y precipitaciones de lluvia y nieve en el extremo sur, especialmente en Tierra del Fuego y zonas cercanas a las Islas Malvinas.
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