Paro de colectivos de la UTA: desde cuándo rige y qué provincias serán afectadas

La medida de fuerza comenzará a la medianoche del miércoles y afectará el transporte urbano en Catamarca y La Rioja por un reclamo salarial. En el AMBA el servicio funcionará con normalidad.
El servicio de colectivos urbanos quedará paralizado desde las 0 de este miércoles 29 de julio en las provincias de Catamarca y La Rioja, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmara un paro por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento de las escalas salariales acordadas para los trabajadores del interior del país.
La medida fue anunciada por la seccional Catamarca-La Rioja del gremio y tendrá alcance exclusivamente regional. En consecuencia, los servicios de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se verán afectados y funcionarán con normalidad tras el acuerdo salarial alcanzado entre la conducción nacional de la UTA y las cámaras empresarias.
Desde el sindicato señalaron que la protesta responde al incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas. "Esta decisión responde exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas, que han mantenido una postura dilatoria durante meses, afectando los derechos de los trabajadores", afirmaron a través de un comunicado.
El conflicto se originó por la falta de aplicación de la escala salarial vigente desde enero, acordada a nivel nacional entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) para las jurisdicciones del interior del país. El gremio sostuvo que la medida fue adoptada luego de agotar las instancias de negociación y conciliación con las empresas.
Los principales afectados serán los usuarios del transporte urbano de Catamarca y La Rioja, que no contarán con servicio desde la medianoche del miércoles y hasta que se alcance una solución al conflicto entre las partes.
La huelga fue convocada por tiempo indeterminado y se mantendrá hasta que las compañías reconozcan y abonen la escala salarial reclamada por los choferes. No obstante, el conflicto aún podría tener una resolución administrativa.
La presentación realizada por la seccional, firmada por su secretario general Juan José Vergara, ya fue elevada a la Dirección Provincial de Inspección Laboral. En ese marco, el Ministerio de Trabajo todavía tiene la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria que suspenda la medida antes de su inicio.
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