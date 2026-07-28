Paro de colectivos de la UTA: desde cuándo rige y qué provincias serán afectadas

Los principales afectados serán los usuarios del transporte urbano de Catamarca y La Rioja, que no contarán con servicio desde la medianoche del miércoles y hasta que se alcance una solución al conflicto entre las partes.

La huelga fue convocada por tiempo indeterminado y se mantendrá hasta que las compañías reconozcan y abonen la escala salarial reclamada por los choferes. No obstante, el conflicto aún podría tener una resolución administrativa.

La presentación realizada por la seccional, firmada por su secretario general Juan José Vergara, ya fue elevada a la Dirección Provincial de Inspección Laboral. En ese marco, el Ministerio de Trabajo todavía tiene la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria que suspenda la medida antes de su inicio.