Por medio de un comunicado de prensa, el CeProFAr hizo hincapié en una nota enviada a la Secretaría de Comercio Interior advirtiendo sobre que las "evaluaciones realizadas en todo el país alertan que, en las últimas semanas, las farmacias no están siendo provistas de insumos críticos por los canales habituales".

Al respecto, el director de la entidad, Rubén Sajem, sostuvo que ‘no hay alcohol en la mayoría de las 13 mil farmacias de todo el país’, puesto que se estima que ‘se derivó este alcohol medicinal a otros productos como alcohol en gel o en aerosol’.

"Entonces se ha descuidado la provisión del alcohol líquido medicinal que es un recurso necesario y económico. Hay usos que tiene como el de sanitizante de superficies y el alcohol en gel no sirve para eso", indicó Sajem en diálogo con Diario Popular.

Y continuó: "No hubo elaboración y distribución porque se priorizó para otro tipo de productos, y lo poco que hubo lo han distribuido en forma discrecional, a quienes ellos han querido y no a todos. Una droguería no puede elegir a quién le entrega un producto escaso, a pocos favorecidos, se les entrega a todos".

Dichas declaraciones tuvieron lugar en el marco de lo señalado por el CeProFAr, el cual advirtió que "las farmacias argentinas se encuentran sin alcohol en plena pandemia de coronavirus", al tiempo que rememoraron que las mismas "están desde hace un mes sin provisión de alcohol medicinal líquido, un producto esencial y económico para su uso como sanitizante".

Por este motivo, Sajem reflexionó: "Ellos (las droguerías) tienen la habilitación para distribuir un producto, ¿cómo lo distribuyeron? Eso es lo básico que tiene que corroborar la Secretaría de Comercio".

"Se les pidió que aumentaran la producción y, lejos de eso, no lo hicieron. Esto tiene que ver con que se le puso un precio máximo al alcohol hace aproximadamente dos semanas, cosa que con el alcohol en gel no se hizo hasta hace unos días", explayó.

¿En qué se traduce esto? Según el director de la entidad, hay una razón de rentabilidad de por medio, puesto que "por cada litro de alcohol se puede sacar hasta $2.200 elaborando alcohol en gel, en vez de ofrecerlo a $200 que es el precio del alcohol líquido".

Sucede que, detalló, el alcohol se termina vendiendo por vías "alternativas" a las farmacias. "Hemos visto que se está vendiendo hasta 900 pesos el litro de alcohol en Mercado Libre y lo hemos denunciado. El que consigue alcohol no lo vende al precio oficial, sino que lo vende a un precio más alto a través de internet", puntualizó.

En tanto, Sajem afirmó que este problema tendrá "consecuencias serias a nivel sanitario, porque se trata de un producto muy necesario, económico y accesible" que no está al alcance de la población.

"Cuando la gente no lo tiene, no lo usa. Y las alternativas que hay no son tan útiles y económicas, por eso es esencial en esta etapa de intentar prevenir la transmisión del virus, que se corta con este tipo de productos sanitizantes", expresó.

Bajo esta línea, concluyó: "En las últimas semanas, el Ministerio de Salud les dio autorización a las farmacias de elaborar hasta 5 litros de solución sanitizante o gel para manos, que hubiera sido un producto accesible y económico, pero no se pudo elaborar porque no tenían el alcohol. Y esto es tiempo perdido".

