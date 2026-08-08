Maximiliano Pullaro despidió a Jorge Messi: "Eligió siempre el trabajo en silencio"

Jorge Messi mantuvo a lo largo de su vida un fuerte vínculo con Rosario, tanto por sus raíces familiares como por sus actividades comerciales. En esa ciudad acompañó el crecimiento de Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol infantil hasta su consolidación como uno de los principales futbolistas del mundo.

La noticia de su fallecimiento se conoció durante la mañana de este sábado. El Sanatorio Centro de Rosario informó oficialmente que Jorge Messi, de 68 años, murió a las 2 de la madrugada.

La institución médica, ubicada en la ciudad de Rosario, comunicó además que no brindaría detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en cumplimiento de las normas de protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.