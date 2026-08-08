Maximiliano Pullaro despidió a Jorge Messi: "Eligió siempre el trabajo en silencio"

El gobernador de Santa Fe destacó el vínculo del padre de Lionel Messi con Rosario y acompañó a la familia tras su fallecimiento a los 68 años.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, despidió este sábado a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y expresó sus condolencias a la familia del capitán de la Selección argentina. El mandatario provincial destacó su vínculo con Rosario y su perfil alejado de la exposición pública.
“Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos. Acompañamos a su familia en este momento tan difícil”, expresó Pullaro a través de su cuenta oficial de X.
El gobernador también recordó la relación que mantuvo con Jorge Messi y valoró su compromiso con la provincia. “Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar, y por habernos regalado, a través de tu hijo, las alegrías de nuestra vida. Que en paz descanses. Santa Fe te abraza”, agregó.
El mensaje de Pullaro se sumó a las numerosas expresiones de acompañamiento que figuras de la política, instituciones deportivas y organismos vinculados al fútbol difundieron durante la jornada tras conocerse la muerte del padre del capitán argentino.
Jorge Messi mantuvo a lo largo de su vida un fuerte vínculo con Rosario, tanto por sus raíces familiares como por sus actividades comerciales. En esa ciudad acompañó el crecimiento de Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol infantil hasta su consolidación como uno de los principales futbolistas del mundo.
La noticia de su fallecimiento se conoció durante la mañana de este sábado. El Sanatorio Centro de Rosario informó oficialmente que Jorge Messi, de 68 años, murió a las 2 de la madrugada.
La institución médica, ubicada en la ciudad de Rosario, comunicó además que no brindaría detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en cumplimiento de las normas de protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.
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