El funcionario además llamó a "no hacer politiquería barata" con los muertos, tras los cuestionamientos luego de que diez días atrás la provincia modificara la carga de datos y admitiera que no habían sido informadas en tiempo y forma más de 3.500 muertes por coronavirus.

Gollan lamentó que "alguna prensa transformó en un dato negativo lo que es un dato extraordinario a nivel mundial", mientras ponderó dos herramientas de carga "desarrolladas con recursos públicos de la provincia" como lo son las partidas de defunción digitalizadas y el sistema de gestión de camas.

"Yo quiero referirme a esto con respeto porque no es responsabilidad del ministro de Salud de la Ciudad (Fernán Quirós), ni de ningún otro. Pero la Ciudad no cuenta con el sistema defunción digitalizado ni con el sistema de gestión de camas. Por eso admitieron que pusieron gente a ayudar a la carga y aún así no tienen la posibilidad de ponerse al día, pero lo están haciendo", sostuvo el funcionario bonaerense.

Gollan añadió que la situación de retraso en la carga se da especialmente en el sector privado de la salud porque se "privilegian recursos humanos en la atención de la gente y no en la carga de datos, que es una tarea engorrosa".