Incendios en Chubut: cortaron la Ruta 40, hay evacuados y crece la preocupación por la falta de recursos

El corte de la ruta se dispuso entre las localidades de El Hoyo y Epuyén, luego de que las llamas alcanzaran la banquina y redujeran drásticamente la visibilidad por el humo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó que la interrupción del tránsito se mantendrá “hasta nuevo aviso”, en coordinación con fuerzas provinciales y nacionales.

Incendio en chubut Las llamas avanzaron sobre la Ruta 40 y obligaron a cortar la circulación entre Epuyén y El Hoyo.

Desde que comenzaron los focos, hace más de un mes, se estima que más de 2.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego y unas 3.000 personas debieron ser evacuadas en distintos puntos de la Comarca Andina. El número podría aumentar en las próximas horas, al igual que el de animales afectados.

En la zona trabajan brigadistas, bomberos y equipos de emergencia con apoyo aéreo, entre ellos el Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, con capacidad para transportar 15.000 litros de agua. A esto se suman helicópteros, aviones anfibios, autobombas y vehículos logísticos, en un operativo que involucra a más de 300 personas.

El jefe de operaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Ariel Ruiz, advirtió que las condiciones climáticas extremas complican el combate. “Tenemos un año de mucha sequía, un invierno muy seco y poca acumulación de nieve en la cordillera. Todo eso se transforma en combustible explosivo”, explicó, y reconoció que “cuando el fuego es muy grande no hay recursos que alcancen”.

El mandatario chubutense destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales para combatir las llamas. Pese a eso, especialistas remarcan que cuando el fuego es tan grande, no hay recursos que basten.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, podrían registrarse tormentas aisladas en la región durante la noche. Sin embargo, la fuerte actividad eléctrica genera preocupación entre los equipos de emergencia, ya que podría originar nuevos focos ígneos.

En este contexto, la emergencia se da en medio de fuertes cuestionamientos al financiamiento del sistema nacional de combate del fuego. En las últimas horas, la politóloga Julia Strada advirtió que el Servicio Nacional del Manejo del Fuego sufrió recortes reales de hasta el 70% respecto de 2023 y una marcada subejecución presupuestaria, una situación que, según señaló, limita la capacidad de respuesta ante incendios de gran magnitud.

Mientras tanto, municipios como Epuyén dispusieron evacuaciones preventivas en zonas como El Coihue y La Angostura, y pidieron a vecinos y turistas mantener la calma y seguir las indicaciones oficiales. La alerta permanece activa en gran parte del sur del país, con índices de peligrosidad por incendios que van de alto a extremo.