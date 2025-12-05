Corte total en Autopista Dellepiane: ¿Cúal es el motivo?

Las obras de mejora y modernización de la Autopista Dellepiane afectarán el tránsito en ambos sentidos desde este viernes hasta el próximo martes 9 de diciembre, debido al corte total de uno de sus tramos.

Según la información oficial brindada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cierre regirá desde este viernes a las 22 horas hasta el martes a las 5 horas, momento en el que se volverá a habilitar la circulación en la Autopista Dellepiane, entre las avenidas Escalada y General Paz.

Durante los días en los que la autopista se encuentre afectada, las líneas de transporte público realizarán desvíos según sus recorridos, y los vehículos deberán optar por caminos alternativos.

Entradas y salidas de CABA

Para quienes circulen por la Avenida 25 de Mayo en dirección a la provincia, deberán continuar por la Autopista Perito Moreno. Desde allí podrán seguir hacia el Acceso Oeste o empalmar con la Avenida General Paz, para luego conectar con la Autopista Ricchieri.

En tanto, quienes ingresen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán transitar por la Avenida General Paz (mano Río de la Plata) hasta la altura de la Avenida Juan B. Justo, donde encontrarán la salida hacia la Autopista Perito Moreno rumbo al Centro.