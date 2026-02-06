Corte total en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno por obras para eliminar cabinas de peajes

Desde Autopistas Urbanas (AUSA) advirtieron que el operativo generará importantes desvíos y accesos bloqueados en distintos puntos de la red vial porteña. Por ese motivo, recomendaron a los conductores evitar la zona durante el horario de los trabajos y optar por vías alternativas para minimizar demoras.

En sentido hacia la Provincia, quedará cerrado el enlace de la AU 25 de Mayo desde la Autopista Buenos Aires–La Plata y no estarán habilitadas las subidas. Además, en el Paseo del Bajo, el tránsito con destino al sur será desviado de manera obligatoria hacia la salida de la Terminal de Ómnibus de Retiro, mientras que en la AU Dellepiane se bloqueará la subida desde la avenida Lacarra.

En sentido al Centro, la AU Perito Moreno permanecerá totalmente cortada en el enlace con General Paz y Acceso Oeste, junto con todas sus subidas. A su vez, el flujo vehicular de la AU Dellepiane será desviado hacia la avenida Lacarra. También se cerrarán los enlaces de la AU 9 de Julio Sur y de la AU Cámpora hacia la AU 25 de Mayo, lo que impactará en los recorridos habituales de ingreso a la Ciudad.

El Peaje Alberti, en sentido al centro, permanecerá habilitado, aunque su funcionamiento se verá condicionado por los cortes en los accesos troncales. Las autoridades reiteraron la recomendación de planificar el viaje con antelación y circular con precaución en las zonas afectadas.