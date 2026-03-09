General |

Cortes en Lugones y cambios en colectivos en la obra que transformará a la Costanera

El Gobierno de la Ciudad, iniciará el miércoles la construcción del "Anillo La Pampa", que conectará Belgrano, Palermo con la Costanera Norte. Habrá cortes en el puente Lugones, desvíos de tránsito y cambios en dos líneas de colectivos.

A partir del miércoles comenzarán en la Ciudad de Buenos Aires los trabajos para construir el Anillo La Pampa, una obra que busca mejorar la conexión entre Belgrano, Palermo y la Costanera Norte, en un proyecto que incluye un túnel vehicular y un paso elevado para peatones y ciclistas.

Con el inicio de las tareas habrá cortes de tránsito en la calle La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta, además de restricciones para entrar y salir de Lugones en ese punto. La medida afectará tanto a autos particulares como al transporte público.

Habrá cortes de tránsito y cambios en las líneas 28 y 130.

Para circular por la zona, las autoridades recomendaron utilizar como alternativa las rampas ubicadas en Udaondo o en Ombúes, mientras avance la obra.

Colectivos con recorrido modificado

Las líneas 28 y 130 tendrán cambios temporales en su recorrido. El 28 ya no iniciará su trayecto en La Pampa y Figueroa Alcorta, sino en el puente Scalabrini Ortiz, desde donde continuará hacia la Costanera.

El 28, que salía desde La Pampa hasta Figueroa Alcorta e iba desde el puente hacia la Costanera, ahora saldrá desde el puente Scalabrini Ortiz, directamente hacia Costanera. Mientras que el 130 (Ramal La Boca por Panamericana), que tenía un ramal que circulaba por los Bosques de Palermo y tomaba La Pampa por Lugones y luego Dorrego, ahora modificará su recorrido por avenida del Libertador.

Desde el gobierno porteño señalaron que estas modificaciones buscan evitar congestionamientos mientras duren los trabajos.

Actualmente la calle La Pampa se encuentra interrumpida por las avenidas Cantilo, Lugones y las vías del ferrocarril Belgrano Norte, lo que obliga a desviar el tránsito y suele generar demoras en horas pico.

El nuevo túnel de doble mano permitirá cruzar por debajo de esas barreras y llegar directamente a la Costanera, Ciudad Universitaria y el Aeroparque Jorge Newbery.

Según explicó Jorge Macri, la obra

Según explicó Jorge Macri, la obra "unirá la ciudad con el río", y mejorará la conexión entre la Ciudad, Aeroparque y la Costanera.

La obra está a cargo del Ministerio de Infraestructura de la Ciudad y fue licitada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). La ejecución estará en manos de una UTE formada por Roggio y Chediack.

Según datos oficiales, el proyecto demandará más de $50.000 millones y se espera que esté terminado para mediados de 2027.

